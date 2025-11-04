La UCO apunta que el ministro Torres se reunió con Aldama para desatascar el pago de las mascarillas en Canarias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un informe de 30 de octubre sobre la adquisición por parte del Gobierno socialista de Canarias de mascarillas a empresas de la trama Koldo a una posible reunión, celebrada en julio de 2020, entre el ministro del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el comisionista Víctor de Aldama. El encuentro habría tenido como finalidad desatascar el pago de los tapabocas y la compra de PCR: "En cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, ya que, según se ha detallado [...], se habría reunido con él, y supuestamente con Koldo García, el día 15 de julio de 2020", concluyen los agentes.

En concreto, los guardias se refieren a un intercambio de whatsapps en los que el propio Aldama escribió a Torres: "Soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos".

Y unos días después, en un mensaje de audio del entonces presidente canario dirigido a Koldo García, este explica, de forma literal: "Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, centrado en este asunto, hay resistencia de Ana, no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo la he trasladado la excepcionalidad de esta factura y, durante el día de hoy, espero tener ya las respuestas, o sea estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos ¿eh?".

Torres negó tratos con Aldama

En su última comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, Torres sostuvo que "con Víctor de Aldama yo no tengo ningún trato". Es más, explicó entonces que, para ser "escrupuloso" en su afirmación, mostró un mensaje con el comisionista. "Lo que digo con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor De Aldama, que dijo en sede judicial que tenía una relación personal conmigo, con Víctor Ángel, que ni siquiera sabe cómo me llamo. Si tuviese una relación personal conmigo, como dice él, sería fácil demostrar reuniones, que debieran ser muchas, llamadas de teléfono, mensajes compartidos y respondidos o actuaciones entre los dos que hayamos tenido estos años. Creo que queda claro que no tengo ningún tipo de relación con un señor que dice que tiene una relación personal y estrecha conmigo", ahondó antes de mostrar un pantallazo de un mensaje de Aldama que no respondió.

En el audio mencionado, explican el informe de la Guardia Civil, Torres explica a Koldo García que había varias empresas "con dificultades" y que había "trasladado la excepcionalidad de esta factura". En este punto, la UCO considera que se trataría de la mercantil Soluciones de Gestión SL, con la que Aldama dio un pelotazo de más de 5 millones de euros con las Administraciones gobernadas por el PSOE.

"Esta mierda la resuelvo"

Y poco después, prosigue el informe policial, Torres vuelve a contactar con Koldo García para decirle que estaba "encerrado con tu asunto", y que estaba hablando con [el consejero de Presidencia canario] Antonio Olivera. Ya por la tarde, el entonces presidente de Canarias reenvía al asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes una imagen y una dirección de correo electrónico y le asegura que "esta mierda la resuelvo sí o sí", ante lo que Koldo García le da las gracias.

Esta conversación, concluye la UCO en su informe de 30 de octubre, "aportaría un indicio más del papel desempeñado por Koldo García en la presunta organización criminal investigada, en cuanto a su capacidad de influencia en los altos cargos de la Administración".