Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez marcarán la segunda jornada del juicio al fiscal
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se simnta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Comienza la declaración del jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral, quien mostró disconformidad con el contenido y distribución de la nota de prensa pero fue el responsable de difundirla a los medios.
Ángeles Vázquez
La jefa de prensa de la Fiscalía General aseguró que desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó la exposición razonada al Supremo era ‘vox populi’ que le iban a imputar, porque empezó a recibir llamadas de periodistas preguntando por si dimitiría. No obstante, aseguró que lo supo con certeza el 12 de octubre, cuando se lo comunicó el propio fiscal general tras asistir a la recepción de Casa Real con motivo del día de la Hispanidad. Ese día le encargó que concertara una entrevista en el Canal 24 horas para cuando se hiciera efectiva la imputación.
Ángeles Vázquez
"Se filtran muchas cosas en España", respondió la jefa de prensa de Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, cuando el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le preguntó en relación con la publicación previa de la nota de prensa antes de que se distribuyera a los medios. Según la testigo, antes de las 7 de la mañana se la había facilitado al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid.
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez
La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"
La jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha relatado este martes en el Tribunal Supremo, durante la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, la preocupación que le suscitó la tarde del 13 de marzo de 2024 el mensaje que difundió a la prensa Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este mensaje se informaba de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador -incurso en una causa por delito fiscal-, y que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba", lo que se entendía que apuntaba al propio García Ortiz. Leer el artículo completo.
Cristina Gallardo
La jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, relata su preocupación tras conocer el mensaje a la prensa de Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de prensa de la presidenta madrileña, en el que señalaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de su pareja, Alberto González Amador, y que se paró por "órdenes de arriba". A su juicio había que responder porque ello "extendía una sombra sospecha" sobre una supuesta falta independencia Fiscalía para tender "un trampa" al empresario para hacerle aparecer culpable
Cristina Gallardo
El juicio del fiscal general del Estado comienza a las 10 horas con la testifical de la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, primera en comparecer ante el tribunal en la segunda jornada del juicio.
Los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y dos fiscales declaran por la mañana
Durante la sesión matutina prevén escuchar a los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y a dos fiscales. Son Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, y el fiscal Diego Lucas, que investigó a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto.
El novio de Ayuso y su jefe de gabinete centran el segundo día de juicio al fiscal general
El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Son dos de las testificales que previsiblemente acapararán más atención en el juicio en el que García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable. Sus testimonios se escucharán por la tarde.
Ángeles Vázquez
El juicio del fiscal general concluyó poco de las 20 horas. Continuará este martes con las declaraciones de los directores de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Madrid. También está previsto que declaren la pareja y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, atribuyó a la “animadversión” que dijo que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía “al fiscal general del Estado, su antecesora y todos los fiscales con cargos de responsabilidad”, el malestar que mostró por la filtración de la denuncia del ministerio público contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
