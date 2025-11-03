Zapatero no da por "definitiva" la ruptura de Junts y admite que el caso Cerdán "impactó" en la relación

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que tomar las riendas de la negociación del PSOE en el denominado “proceso de Suiza” después de la entrada en prisión del secretario de Organización, Santos Cerdán. Este último fue el encargado de cerrar el acuerdo de investidura con los posconvergentes en Bruselas y había cultivado una relación personal con su secretario general, Jordi Turull, por lo que Zapatero ha reconocido que su entrada en prisión el pasado mes de junio “impactó entre los interlocutores”. Nos impactó a todos”, añadió para reconocer que “nos afectó y nos sorprendió”. Durante su intervención este lunes en los ‘Desayunos del Ateneo’ en Madrid, el expresidente ha vuelto a mostrar su característico optimismo político para no dar por definitiva la ruptura con los de Carles Puigdemont, tras la decisión de la cúpula del partido y el aval de las bases a dar por concluido el acuerdo de investidura y pasar a la oposición.

“Nunca se sabe si son definitivas” las rupturas, dijo para poner en valor todo este proceso de diálogo fue de España con un mediador internacional. “He estado en la tarea de acercar posiciones con Junts, particularmente con [Carles] Puigdemont", apuntó para calificarlo de “extraordinariamente positivo”. “Lo dirá el tiempo, no tengo ninguna duda, jamás me he arrepentido de dialogar y sentarme, aun con los que piensan de manera diferente”, aseguró. En este sentido ha valorado que el fin a la mesa de negociación ha sido “amable y respetoso”.

Sobre lo inmediato, para Zapatero el Ejecutivo deberá seguir peleando cada semana “para sacar adelante sus procesos”. Si bien reconoció que “ahora puede ser más difícil”, no ha dado nada por perdido y ha negado que Junts vaya a adoptar una posición rupturista para bloquear al Gobierno. “No pensar que votará porque sí en contra de todo, votará en función de lo que le parezca cada asunto”, explicó para limitar el alcance de la ruptura y desvincularla de la necesidad de un adelanto electoral.

Para Zapatero será positivo a la hora de reconducir la relación con Junts que se logre aprobar la oficialidad del catalán en la UE y se pueda materializar la delegación de competencias en inmigración. Dos compromisos cruciales que, dijo, “el Gobierno tiene que cumplir”, aunque reconociendo que dependen de terceros. A la delegación de competencias en inmigración explicó que “se le dedicó mucho tiempo”, pero que el voto en contra de Podemos hizo que no se materializase en el Congreso. “Ese tema hay que intentar cumplirlo y poner todo el énfasis”, apuntó.

Como “trascendental” calificó también la oficialidad del catalán en la UE, sobre el que el Ejecutivo ha dado pasos para abrir una negociación con Alemania, uno de los principales países más reticentes y cuyo veto ha estado frenando los avances.

Catalán en la UE

El acuerdo entre España y Alemania se centra en “abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de forma que sea aceptable para todos los Estados Miembros". El objetivo es que en el próximo Consejo de Asuntos Generales se pueda incluir en el orden del día y presentar un texto para el debate. Este paso es significativo dado que Alemania era el principal país que vetaba hasta ahora este compromiso con Junts para el que se necesita la unanimidad de los Estados miembros.

“La incorporación de dichas lenguas", que incluye la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, "constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España", recoge la declaración conjunta haciendo propio el argumento fuerza del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Por ello", continúa, "hemos decidido conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estado Miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales”.

“Es positivo que España como país se haya comprometido a que sus lenguas cooficiales sean oficiales en la UE”, arengó el expresidente socialista para concluir que “aquí la lengua lo es todo”.