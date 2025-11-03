Cámara Baja
Vox quita a Ortega Smith como portavoz adjunto en el Congreso y le sustituye por Hernández Quero
Junto a la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, quedan como portavoces adjuntos los diputados José María Figaredo y María Ruiz, además del recién nombrado Hernández Quero
EFE
Vox ha nombrado a su portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, nuevo portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso en sustitución de Javier Ortega Smith, una de las voces disonantes con la gestión de la actual dirección.
Ortega Smith, según ha informado el partido este lunes, seguirá como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
Vox destaca que Hernández Quero servirá de altavoz de uno de los principales problemas de los españoles, la "emergencia habitacional", y seguirá dando a conocer las propuestas del partido frente a las "fracasadas" políticas del bipartidismo.
Con este cambio, junto a la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, quedan como portavoces adjuntos los diputados José María Figaredo; María Ruiz y Hernández Quero.
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
- Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor 'balneario' de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre
- Muere un hombre tras perder el control de su avioneta y estrellarse en unos terrenos de Totana
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija