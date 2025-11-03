En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
Redacción
El Tribunal Supremo juzga por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
Quién es quien en la causa contra el fiscal general del Estado
Este lunes se da el pistoletazo de salida a un juicio histórico en el Tribunal Supremo. Por primera vez en democracia un fiscal general se sentará en el banquillo de los acusados por un delito, el de revelación de secretos, que se le atribuye además por haber vulnerado el derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lee el artículo completo.
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
El fiscal general llega al banquillo del Supremo en el juicio por la filtración de datos sobre la pareja de Díaz Ayuso
Álvaro García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, protagonizó presuntamente "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos de Alberto González Amador, el empresario que es pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. Esta es la tesis con la que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó la investigación que inició hace ahora aproximadamente un año, y que sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles sin que haya sido relevado del cargo o suspendido de sus funciones. Lee el artículo completo.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces" difundidas por algunos medios y "responsables públicos".
Las acusaciones piden entre 4 y 6 años de cárcel
La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, y las populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por un delito de revelación de secretos, mientras que la Fiscalía reclama la absolución al sostener desde el inicio que no hay delito.
Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- juzgarán entre este lunes y el 13 de noviembre si García Ortiz filtró el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía al fiscal que le investigaba un pacto y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda, en busca de una rebaja en la petición de condena.
Un juicio histórico
El Tribunal Supremo inicia a partir de este lunes el juicio que, por primera vez en la historia, sentará a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, en el banquillo por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
- Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor 'balneario' de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre
- Muere un hombre tras perder el control de su avioneta y estrellarse en unos terrenos de Totana
- Dos goles de Flakus sacan del fango al Real Murcia