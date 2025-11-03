Juicio al fiscal general del Estado, en directo | García Ortiz niega los delitos que se le imputan

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.

Cristina Gallardo En el mismo sentido, para impugar los argumentos de nulidad ha intervenido también el letrado Ignacio de Luis por parte del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce la acusación popular.

Cristina Gallardo Por su parte la defensa de González Amador, que ejerce el abogado Gabriel Rodríguez Ramos, ha impugnado todos los motivos de nulidad argumentados por Abogacía del Estado y la Fiscalía. Recuerda que ninguna de estas partes ha mencionado que el fiscal general borró el contenido de sus dispositivos electrónicos.

La Fiscalía también apunta que sala de enjuiciamiento está integrada por los mismos jueces que integraban la sala de admisión de la querella Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Susana Polo. Los dos únicos magistros que integran la Sala y que no han intervenido en ningún asunto relacionado con esta causa es el presidente, Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer.

Cristina Gallardo La teniente fiscal del Supremo, en coincidencia con los argumentos de la defensa, también ha señalado durante el trámite de cuestiones previas que el registro al despacho del fiscal general por la Guardia Civil se llevo a cabo "como si se tratara de perseguir delitos tan graves como los terroristas", cuando únicamente se buscaba un correo electrónico entre un abogado y un fiscal.

Cristina Gallardo La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, toma la palabra para apoyar los argumentos de la Abogacía del Estado. Recuerda además que no sólo se registró el despacho del fiscal general, sino el de la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien finalmente no fue procesada. Allí, la Guardia Civil se incautó de su teléfono móvil, cuyo volcado sustentó el informe de la UCO que sustenta la acusación.

El juicio al fiscal general del Estado, en imágenes MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz toma notas este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/Mariscal POOL / Mariscal / EFE

Cristina Gallardo Segun la abogada del Estado Castro durante la instrucción también se vulneró también el principio de igualdad de armas. Todas las diligencias eran para probar la culpabilidad del investigado. Para la defensa, se practicaron más diligencias de cargo que de descargo, y la mayor parte de las solicitadas por la defensa fueron rechazadas por el instructor.

Cristina Gallardo A juicio de la defensa, sólo el "prejuicio" del juez Hurtado de que el fiscal había sido partícipe puede explicar que en su auto de procesamiento incluyera que García Ortiz actuó a por órdenes de Presidencia del Gobierno, sin que se hubiera realizado ninguna diligencia al respecto.

Ángeles Vázquez "Un proceso injusto en su conjunto" “El fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto”, argumenta Castro en defensa de García Ortiz. Sostiene que la instrucción se inició con la idea de que el investigado era culpable y se centró “en la búsqueda de pruebas contra el fiscal general del Estado”, lo que privó de defensa. “La desidia del instructor” impidió analizar qué más personas pudieran haber tenido acceso al correo objeto de acusación.