Juanfran Pérez Llorca, la mano derecha de Mazón con buena conexión con Vox

Juanfran Pérez Llorca (1976) es alcalde de Finestrat pero desde hace unos años, sobre todo desde el inicio de esta última legislatura tras las elecciones autonómicas de 2023, es mucho más en el Partido Popular. El político acumula en estos momentos importantes cargos internos como secretario general de los populares valencianos, pero también en el ámbito parlamentario, como síndic del PP en las Corts Valencianes.

Es el 'número dos' de Carlos Mazónpero sobre todo un hombre de su absoluta confianza. En su despacho, tiene colgado un cuadro de grandes dimensiones con una fotografía en la que abraza al presidente valenciano. Es su nombre el que ha sonado en todas las quinielas para ser el posible interino en la presidencia de la Generalitat Valenciana hasta las próximas elecciones, previstas para 2027, en sustitución de Carlos Mazón. La de la interinidad en la Presidencia es la opción preferida por Feijóo para hacer oficial la operación salida de Mazón al frente de la Generalitat, según ha contado Levante-EMV durante este fin de semana.

Juanfran Pérez Llorca, alcalde del municipio de Finestrat desde hace varios mandatos y valencianohablante habitual ha crecido políticamente de la mano de Carlos Mazón, primero en la Diputación de Alicante, de la que fue lugarteniente y ahora en la cúpula del PP valenciano y en el grupo parlamentario popular.

Buena sintonía con Vox, clave

La clave de su posible futuro como ‘president’ interino hasta las elecciones de 2027 es que es la persona de absoluta confianza de Mazón y además tiene una buena sintonía con Vox, algo clave en estos momentos. Pérez Llorca sustituyó a María José Catalá en la secretaría general del PPCV cuando está ganó las elecciones y se convirtió en alcaldesa de València en 2023. Es el hombre que ha movido los hilos entre bambalinas y una persona clave en las Corts para mantener una buena relación con Vox. De hecho, su nombre había sonado anteriormente como interino en el Palau en algún amago de crisis del Consell.

El alicantino asumió, también, la portavocía de los populares en el parlamento valenciano cuando Miguel Barrachina (anterior síndic) fue nombrado conseller en la última remodelación del ejecutivo autonómico y desde entonces ha sido la cara y la voz del PP en la cámara. Pérez Llorca es la persona de absoluta confianza de Mazón y la que ha salido a defenderlo en casi todo momento. A diferencia de Barrachina, anterior síndic caracterizado por su perfil de combate verbal, Pérez Llorca es una figura que intenta fraguar pactos y suele estar fuera del foco, lo que facilita que sea su intervención la que acabe forjando acuerdos.

El político es seguidor del Elche y es una de las personas que habló con Mazón el 29 de octubre de 2024 (concretamente a las 18.57 horas) según consta en el listado de llamadas del 'president'. Hecho que demuestra su capacidad de influencia y su cercanía con Mazón.