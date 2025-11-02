Mazón afronta otra cuesta en noviembre tras acabar un octubre caliente

Carlos Mazón coronó el viernes el Tourmalet que se preveía octubre. El mes había quedado marcado desde el inicio de curso como una prueba de fuego, el principal escollo de un otoño caliente, con el 9 d'Octubre y el aniversario de la dana como las rampas más duras, especialmente la segunda, como ha quedado evidenciado con los reproches en el funeral de las víctimas. Sin embargo, el paso de página del calendario y la llegada de noviembre no avecinan un descenso ni mucho menos sino que añaden nuevos hitos que podrían zarandear, todavía más, la imagen ya debilitada del jefe del Consell que mira ya el paso del tiempo en el Palau con las luces cortas del día a día.

Casi sin margen a digerir las reacciones al funeral de Estado ni para alargar la llamada a la "reflexión" hecha por Mazón, el lunes está prevista la declaración de Maribel Vilaplana como testigo ante la jueza de la causa de la dana. Tiene la obligación a contar la verdad sobre la comida y la larga sobremesa que compartió junto al 'president' el 29 de octubre. Su testimonio debería confirmar lo que publicó este periódico, que Mazón la acompañó al parking, y podría revelar algún detalle más sobre las incógnitas del minutaje de aquella tarde y la versión dada por el dirigente 'popular'.

Para ese mismo día PP y Vox han convocado la reunión de la mesa de la comisión de investigación de la dana en las Corts. En el horizonte está la sesión ya fijada en el calendario parlamentario para el 11 de noviembre pero de la que no hay todavía comparecientes asignados. Y ahí aparece el nombre de Carlos Mazón. En las entrevistas del 9 d'Octubre señaló que su intención era acudir al parlamento valenciano antes del aniversario y antes que la comparecencia en el Congreso. El primero no lo ha podido cumplir, pero el segundo sí que estaría en disposición de hacerlo con el 11 de noviembre como día marcado en rojo.

En caso de que PP y Vox, con mayoría en la mesa, aceptaran esta petición, Mazón iría a la comisión de la cámara autonómica una semana antes que su cita en el Congreso, prevista para el 17 de noviembre. Con ello romperá la novedad de la Cámara Baja donde a diferencia del parlamento valenciano, la derecha no tiene mayoría y donde el modelo de pregunta-respuesta, al estilo interrogatorio, a cada uno de los grupos le complica más su intervención que el que se ha establecido en las Corts, donde sus explicaciones se darán agrupadas con todos los grupos.

Comisiones parlamentarias

Antes, la comisión del Congreso tendrá también un trámite duro para el 'president', aunque en la distancia. Será la comparecencia de las víctimas de la dana, que por primera vez tendrán voz en un parlamento español tras hablar en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, en Bruselas. La sucesión de testimonios se prolongará tres días y coincidirá con la previsión de la remodelación del Consell anunciada hace mes y medio contraponiéndose con el mensaje de nueva etapa que quiere trasladar Mazón con este cambio en su gabinete, representado en la salida del responsable de la reconstrucción, Francisco Gan Pampols.

Mazón hace una declaración institucional por el aniversario de la dana en el Palau de la Generalitat. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Estas casualidades de la agenda, unidas a la "reflexión" anunciada por el 'president' en la resaca del funeral de Estado, han dejado en el aire esta reforma del gobierno. Dirigentes del partido señalan estos días a ese endemoniado calendario y consideran que "no tendría sentido" una crisis de gobierno sin resolver antes la situación del president.

Antes de que la semana -y el horizonte- se complicara para Mazón, la idea inicial era celebrar el último pleno del teniente general retirado el martes 4 de noviembre y al día siguiente nombrar a los nuevos consellers con la habitual fotografía de grupo en el Palau, aunque la "reflexión" abierta por Mazón podría trastocar esta hoja de ruta. Ese final de semana, desde el martes hasta el jueves, es la World Travel Market en Londres a la que el Consell suele acudir con la máxima representación, tanto con la responsable de Turismo como con el propio jefe de gobierno. El año pasado Mazón no pudo ir por la dana y su presencia es aún una incógnita, si bien, le serviría para alejarse del foco con el deseo de que baje el suflé.

Vaivenes judiciales

Y todo eso es solamente lo programado a mes vista ante un escenario que se ha habituado a los sobresaltos. Los principales podrían llegar desde la Plaça Corts Valencianes de Catarroja donde está el Juzgado de Instrucción número 3 y desde el que las pesquisas de la jueza y las declaraciones que vayan conociéndose del carrusel de testigos que todavía quedan por comparecer podrían agitar aún más el árbol y añadir más pendiente a la cuesta de noviembre.

En esas rampas también estarán las comparecencias en las tres cámaras, unas "explicaciones" que reclamó Alberto Núñez Feijóo que podrían ser determinantes en las futuras decisiones de Génova 13 donde se posa cada vez más el foco. Más teniendo en cuenta que el adelanto electoral en Extremadura anticipa una campaña que podría alargarse hasta junio concatenándose las citas en Castilla y León y Andalucía, territorios con kilómetros de distancia con la Comunitat Valenciana a la que, sin embargo, podrían acabar llegando réplicas ante la situación sísmica en la que se encuentra el mapa político.