Futuro del 'president' valenciano
Feijóo y Mazón hablarán este domingo sobre la crisis abierta en la Comunidad Valenciana
Cuca Gamarra anuncia una conversación inminente para abordar los escenarios que se le abren a Mazón
Íñigo Roy / Minerva Mínguez
Las incógnitas sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana parece que empiezan a despejarse tras 24 horas críticas para el president. Las presiones a Génova de los dirigentes populares valencianos para dar salida a una "situación insostenible" ha provocado ya la primera reacción. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablará este domingo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para analizar la situación política y su posible desenlace. Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Logroño.
"Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido en la región. Ante los medios de comunicación, Gamarra ha indicado que en esa conversación se analizará el contexto político de la Comunidad Valenciana y se abordarán las necesidades de esta región y de las que tiene en la actualidad el PP valenciano.
Gamarra ha afirmado que es lo único que puede comentar sobre esa conversación, que se producirá "en las próximas horas". "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública"
