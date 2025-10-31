La Audiencia Nacional valorará el estado de salud de Jordi Pujol de cara al juicio que arranca el 24 de noviembre

La Audiencia Nacional ha accedido a valorar, mediante un análisis que realizaran sus médicos forenses, la salud en la que se encuentra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol de cara al juicio empezará el próximo 24 de noviembre, 11 años y cuatro meses de que confesara que su familia tenía una fortuna oculta en Andorra. La defensa del que fuera jefe del Govern ha aportado tres informes médicos sobre su estado de salud, incluidas sus capacidades cognitivas, para que el tribunal debata si lo ve apto para afrontar el proceso y el órgano judicial accede a su demanda, han señalado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

Pujol ha rechazado que sus abogados soliciten su expulsión del proceso por “demencia sobrevenida” -como hizo su mujer, Marta Ferrusola, debido a su alzhéimer y que fue exculpada antes de fallecer en julio de 2024-, porque quiere declarar en el juicio. Pero su equipo jurídico sí ha entregado documentación al tribunal sobre el estado de salud físico e intelectual y sobre un posible deterioro cognitivo que padece para que se examine la conveniencia de que el proceso siga adelante o fije unas condiciones para que así sea, como por ejemplo, si debe estar o no físicamente presente en la vista que se celebra en Madrid.

De hecho, sus abogados ya anunciaron que pedirán de forma expresa a la Audiencia Nacional que Pujol no tenga que acudir al juicio y que pueda seguir las sesiones por videoconferencia.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, incluso llegó a pedir al tribunal que considere si debe acudir a un juicio que se prevé largo. “¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión", se preguntó, y animó a distinguir entre “la persona que gobernó Cataluña 23 años” y “las cuestiones que afectan a su familia y eventualmente a él mismo”.

El calendario actual marca 42 sesiones en diferentes fechas de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero, febrero, marzo y abril del 2010. El número de testigos en la causa es de 254. Los Pujol se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración de la ejecución. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para Pujol, y penas que van de ocho a 29 años para sus hijos y Mercè Gironès.