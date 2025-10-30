El Supremo reduce a dos años la condena al 'pequeño Nicolás' al absolver la usurpación por hacerse pasar por asesor de Sáenz de Santamaría

El Tribunal Supremo ha absuelto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', del delito de usurpación de funciones públicas por el que fue condenado en noviembre de 2022 por hacerse pasar por asesor de la Vicepresidencia del Gobierno y miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Mantiene la condena por el delito de falsedad por el que fue penado con dos años de cárcel.

La sentencia dada a conocer este jueves por el alto tribunal acoge el recurso de la defensa, que ejerce el abogado Juan Carlos Navarro, al no apreciar "los presupuestos típicos exigidos para la sanción penal de la conducta enjuiciada, lo que conduce a la estimación del motivo".

"Parece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal", señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar.

Operación en la sucursal

Según el relato de hechos que ahora se declara firme, el joven había entablado contacto con el empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga y, en una fecha determinada acudió con él a una sucursal del paseo de la Castellana, en Madrid.

El empresario le presentó al director de la entidad como "alguien que trabajaba con el Gobierno", le comentó que tenía un problema con Hacienda y pidió retirar todo el efectivo que pidiera. El responsable de la sucursal le indicó los problemas que ello, para prevenir un delito de blanqueo, y en ese momento el 'pequeño Nicolás' se levantó y simuló una conversación telefónica con la vicepresidenta entonces, Soraya Sáenz de Santamaría.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. / Marta Fernández - Europa Press

Ante la negativa del director a dejarse convencer, el acusado afirmó que era agente del CNI y facilitó su DNI, teléfono y correo electrónico. En esa reunión, según la sentencia, el 'pequeño Nicolás' "colocó intencionadamente un documento escrito en el que aparecía la bandera de España y un membrete de altas instituciones del Estado". Al final el empresario retiró 25.000 euros previa entrega de un cheque al portador y se los dio al 'pequeño Nicolás'. El director de la sucursal, "absolutamente extrañado" de la operación, telefoneó a la esposa de Martínez de la Hidalga, quien le dijo a su marido que reclamara la devolución. El 'pequeño Nicolás' le devolvió 10.000 euros.

Además, "Con la clara intención de aparentar" ante Martínez de la Hidalga y otras personas esa condición entre el 9 y el 13 de octubre de 2014 "se desplazó solo o acompañado por Madrid en vehículos de alta gama con conductor previamente contratados". El primer día, además, "utilizó de forma externa y visible señales luminosas idénticas a las autorizadas para vehículos de servicios públicos u oficiales".