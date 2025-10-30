El PP propone en su interrogatorio a Sánchez un careo con Ábalos y Aldama

El senador del Partido Popular (PP), Alejo Miranda, ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un careo en la misma comisión del Senado en la que hoy ha comparecido con el exministro José Luis Ábalos y con el comisionista Víctor de Aldama. "Que el señor Aldama sea su guía, demuestra su frustración", ha contestado el presidente del Gobierno en un clima de gran tensión, ya hacia el final de la sesión, que ha durado algo más de cinco horas desde que a las nueve de la mañana comenzase la comparecencia del jefe del Ejecutivo, la primera en la historia de un presidente en una comisión de investigación sobre asuntos de corrupción.

Miranda, finalmente el elegido por Génova para interrogar a Sánchez, ha comenzado su interrogatorio aludiendo a su condición de víctima del covid. "Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIS, sus compañeros de Peugeot estaban intentando hacerse de oro", ha asegurado, a lo que Sánchez ha contestado celebrando la recuperación del senador del PP y añadiendo que "ojalá todas las administraciones apostasen por la sanidad pública y no por la privada, como en Madrid". Además, y en varias ocasiones, Sánchez ha aludido al papel del senador popular como coordinador de la construcción del Hospital Zendal en Madrid, el hospital de pandemias que impulsó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un ambiente de enorme tensión, con Sánchez denunciando con ironía la parcialidad del presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, Miranda le ha preguntado reiteradamente si "se avergüenza de Koldo y Ábalos", si conocía al comisionista Víctor de Aldama o incluso si sabía que su hermano vivía en Elvas, en Portugal, cerca de Badajoz, algo que a lo que Sánchez ha evitado contestar, preguntándose en voz alta si eso tenía que ver con el objeto de la comisión.

Miranda, en todo momento, le ha requerido a Sánchez que "diga alguna verdad", asegurando que no lo había hecho. En el mismo ambiente de tensión le ha preguntado por Jéssica Rodríguez, la novia de Ábalos colocada en una empresa pública, o por si conocía de la llegada a España en el año 2020, al aeropuerto de Barajas en Madrid, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Previamente, en respuesta a otros grupos de la comisión, el jefe del Ejecutivo negó saber en aquel momento las sanciones de la Unión Europea (UE) que pesaban sobre la número dos de Nicolás Maduro.

Miranda también le ha preguntado reiteradamente si su mujer, Begoña Gómez, influyó en el rescate de Air Europa en el año 2020, algo que el presidente ha vuelto a negar, recordando que así lo dijo un informe en 2024 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. El senador popular ha intentado vincular esta operación con la financiación que Gómez recibió para sus actividades privadas de Wakalua, una compañía vinculada a Globalia, el holding propietario de la aerolínea, que dirigía Javier Hidalgo, quien tuvo contactos estrechos con la mujer del jefe del Ejecutivo.

