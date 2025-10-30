Comisión del caso Koldo, en directo | Sánchez: "Las cuentas del PSOE son perfectamente legales y transparentes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.

Miguel Ángel Rodríguez Pedro Sánchez insiste en que la salida de José Luis Ábalos en la crisis de Gobierno de 2021 se debió a la necesidad de dar un “impulso” al Gobierno tras la pandemia y en mitad de la desescalada. Así, ha descartado que se deba a que recibió información sobre las “andanzas” del exsecretario de Organización del PSOE.

Miguel Ángel Rodríguez “En cuanto se tuvieron conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia. Y, simplemente por puntualizar, yo en el caso de Ábalos fue una persona de mi máxima confianza política y las cualidades políticas que tiene Ábalos, son claras en el sentido de que es una persona elocuente y que políticamente es sólida, nada tenía que ver con sus circunstancias, sus hábitos y su cotidianidad que yo desconocía”, ha recalcado.

Miguel Ángel Rodríguez “¿Me está preguntando usted cuántos íbamos en el Peugeot? ¿De verdad, señoría? Pues señoría, depende del día”, ha respondido Sánchez a las preguntas sobre si José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García fueron los hombres que le acompañaron durante el proceso de primarias con el que regresó a la secretaría general del PSOE. “No me consta”, ha dicho después sobre si escuchó comentarios soeces o sobre negocios.

Miguel Ángel Rodríguez “Señor Sánchez, yo creo que usted debería contestar a las preguntas que le están planteando”, ha reprendido el presidente de la comisión, Eloy Suaez, a Pedro Sánchez después de que este haya tratado de derivar su respuesta hacia la caja B del PP.

May Mariño Une a las anteriores entradas El líder socialista aseveró que "en el PSOE nunca, a diferencias del PP, han existido sobresueldos", y que "el informe de la UCO no acredita financiación ilegal del Partido Socialista". "No hay dinero sobrante, todo suma en contabilidad". "El partido no tiene gastos sin documentar".

Miguel Ángel Rodríguez “Este Gobierno, junto con el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y justos en la historia de la democracia”, ha sentenciado Sánchez a las preguntas de la senadora de UPN.

Miguel Ángel Rodríguez El presidente del Gobierno insiste que “siempre, siempre, siempre” las liquidaciones de gastos en dinero en efectivo se hacen “con justificantes”. En esta línea, ha recalcado que el efectivo de caja de que dispone el PSOE “procede de las cuentas del partido” y que “el uso de metálico es perfectamente legal y también común” en España.

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el senado.

