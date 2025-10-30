El Gobierno amenaza con llevar a la Junta de Andalucía a los tribunales tras su reunión con Amama por la crisis de los cribados

Hace más de un mes que se destapó la noticia sobre las incidencias en el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Todavía se desconocen los motivos exactos que provocaron que 2.317, según ha señalado la Junta de Andalucía hasta el momento, no fueran informadas de que sus mamografías habían resultado "no concluyentes". Ante este panorama, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reunido este jueves con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y ha insistido en que acudirá a la justicia si el Gobierno andaluz no le facilita todos los datos.

El encuentro se ha producido apenas un día después de que las afectadas se reunieran con el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras varios encontronazos. Allí, según ha denunciado la presidenta de Amama, Ángela Claverol, el consejero no contestó "la pregunta del millón", aunque sí que ha reconocido que el dirigente de la Junta "pidió perdón muchas veces" y se comprometió a acelerar los distintos procesos.

"Vamos a llegar al final de este asunto para ver qué es lo que ha pasado", ha asegurado García en un encuentro con los medios tras la reunión. La dirigente de Sumar ha recordado que "han desaparecido pruebas que dieron positivo" y que "no se avisó" a las mujeres afectadas. En este sentido, ha subrayado que desde Sanidad volverán a insistir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que faciliten los datos que, según sus palabras, "son de los ciudadanos".

En el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado en Zaragoza, celebrado el pasado viernes 24, los representantes de los gobiernos del PP abandonaron la sesión poco antes de la llegada de la ministra. Tomaron esta decisión después de que García pidiera todos los datos de los programas de cribado de cáncer. No es la primera que los solicita, pero los fallos en Andalucía han avivado la polémica.

"Acciones legales"

Como ya hizo en el encuentro con las comunidades, la política de Sumar ha recalcado que tomarán "acciones legales" si no reciben esta información, porque los datos "no son rehenes del PP". García ha señalado que, ante la justicia, le respaldan la ley de salud pública y la ley de transparencia. "Vamos a seguir insistiendo en que la información es de los ciudadanos, que deben saber que ha pasado", ha defendido para señalar que harán "que se cumpla la ley". Así, ha indicado la importancia de "restablecer la confianza de los ciudadanos".

"¿Cómo puede ser el descontrol para que cuando lo detectas no hagas nada?", se ha preguntado la ministra. García ha denunciado la "estrategia de escapismo" de los populares que según ha señalado, se niegan a darles los datos. De hecho, como profesional, ha reconocido no entender por qué hay informes sin firmar en la plataforma online del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha explicado que "todo esto es sumamente irregular". "No tenemos conocimiento de que es lo que ha pasado", ha lamentado.

No son los únicos datos que desconocen desde el Ministerio. A preguntas de los medios, García ha confirmado que no saben cuántos profesionales han sido contratados hasta el momento para cumplir los compromisos establecidos por el Gobierno de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria. Así, ha exigido que se cumpla la ley.

El Ministerio y Amama han coincidido en destacar la "empatía" que se ha respirado durante el encuentro. Allí, además de detallar todos los pormenores de lo ocurrido, García se ha comprometido cn ellas a trabajar para poder reconocer la incapacidad laboral de las pacientes de cáncer de mama. "Las mujeres llevan denunciándolo años y todos los consejeros sabían que aquí había un problema", ha reiterado.