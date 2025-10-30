La Fiscalía abre investigación contra Mañueco por la gestión de los incendios de agosto en Castilla y León

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio presentase una denuncia contra ellos por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado.

La Fiscalía de la Comunidad comunica a esta asociación en un oficio al que ha tenido acceso EFE que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales producidos en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

En la denuncia, esta asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios de que los responsables de la Junta no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.

Además, recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

El consejero defiende la actuación de la Junta

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas.

Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas".

Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia "y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".

"En definitiva, trataremos de explicar cómo la actuación de la Junta ha sido correcta, la actuación de los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles", ha argumentado.