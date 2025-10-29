Investigación
Detienen al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, fugado del caso ‘Malaya’, en Madrid
Ha sido arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez y puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional
Marcel Vidal
El exconcejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha sido puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
Fernández ha estado residiendo estos años en Argentina y, según han apuntado fuentes policiales, ha sido detenido a las 06.55 horas de este miércoles al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto madrileño, concretamente de un vuelo procedente de dicho país.
Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas 'Malaya' y 'Saqueo II', del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Primeras críticas al nuevo plan de movilidad de Murcia: señalan el abandono del tranvía y las pedanías
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- El Real Murcia destituye a Joseba Etxeberria
- El detenido por matar a su novia en Librilla, ante el juez
- Investigan si el presunto asesino machista de Librilla asfixió a su novia porque ella quería dejarlo
- El Mar Menor mejora 'de forma súbita' porque el lebeche hace desaparecer la anoxia
- El Real Murcia, sin nadie al volante