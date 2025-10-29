En Directo
Minuto a minuto
Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados
M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi
La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.
Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.
Homenaje a las 237 víctimas mortales
El acto solemne se ha concebido como un homenaje a la memoria de las 237 víctimas mortales que las inundaciones por la dana de hace un año dejaron en la Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1), que se quiere que sean las protagonistas, y será conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.
Los nombres de todas y cada una de las víctimas se escucharán en este funeral de Estado laico, donde también se guardará por ellas un minuto de silencio y los reyes les dedicarán una ofrenda floral, y habrá una parte musical con las interpretaciones 'Mont Vetlatori' de La Maria, 'El cant dels ocells' y el Adagio del 'Concierto de Aranjuez'.
Valencia acoge hoy el funeral de Estado por las víctimas de la dana
La ciudad de Valencia acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 este miércoles por la tarde, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos.
El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.
