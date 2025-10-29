Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Homenaje a las 237 víctimas mortales

El acto solemne se ha concebido como un homenaje a la memoria de las 237 víctimas mortales que las inundaciones por la dana de hace un año dejaron en la Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1), que se quiere que sean las protagonistas, y será conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.

Los nombres de todas y cada una de las víctimas se escucharán en este funeral de Estado laico, donde también se guardará por ellas un minuto de silencio y los reyes les dedicarán una ofrenda floral, y habrá una parte musical con las interpretaciones 'Mont Vetlatori' de La Maria, 'El cant dels ocells' y el Adagio del 'Concierto de Aranjuez'.