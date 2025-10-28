TRIBUNALES
El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que sacó de su banco casi un millón de euros en efectivo
El PSOE explica al juez que los reembolsos de Ábalos y Koldo que no ha encontrado la UCO "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización"
El PSOE ha presentado documentación en el Tribunal Supremo que señala que este partido sacó entre 2017 y 2024 de su banco casi un millón de euros en efectivo destinados a la Comisión Ejecutiva Federal, "sin que en ningún caso se hayan abonado tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe", especifica el documento. Y de esta suma, 126.858 euros fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización, que encabezó José Luis Ábalos hasta su destitución en julio de 2021.
De esta forma, los socialistas tratan de justificar las dudas que plantea el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las liquidaciones en metálico reflejadas en los mensajes interceptados en los teléfonos de Koldo García y Ábalos que no aparecían en la documentación que fue entregada por el partido.
Los socialistas consideran que "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".
