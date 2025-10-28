Conde-Pumpido identifica los ataques al TC: las críticas de otros poderes del Estado y los problemas para cumplir sus fallos

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como anfitrión de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebra en Madrid bajo el título 'Los derechos humanos de las generaciones futuras', ha identificado los tres principales problemas a los que se enfrentan los Tribunales o Cortes Constitucionales mundiales para defender su independencia.

En la presentación del Congreso que "reúne a 85 tribunales y cortes de todos los continentes para defender y promover el Estado de Derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional", Conde-Pumpido identificó tres los "principales agravios o riesgos a su independencia" que se han ido identificando a lo largo de los sucesivos congresos, a los que se suman nuevos, como el señalado por el presidente de la Corte brasileña con la amenaza de imponer aranceles al país, si no se absuelve al expresidente Jair Bolsonaro.

"El primero es la interferencia política" o "las manifestaciones" que otros poderes del Estado, que "desautorizan las decisiones del TC, cuando es el máximo garante de los derechos fundamentales", lo que supone que "atacarle a él, es atacar a la Constitución", explicó Conde-Pumpido, que situó esas críticas en quienes no gustan esas sentencias, porque no van en la línea de lo que querían.

La segunda, dijo, "son las maniobras o obstaculizaciones que se producen en la ejecución de las sentencias de los Tribunales Constitucionales", pese a que son la cúspide y "no pueden ser cuestionados por ningún tribunal". Sin mencionar ningún caso concreto, pero sin duda pensando en la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar una cuestión prejudicial a Europa, después de que el TC absolviera a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se refirió a la búsqueda de "fórmulas diseñadas para otros fines y que se utilizan para no ejecutar las decisiones" del TC. En este sentido, recordó la ley que el Gobierno del PP aprobó para hacer cumplir las resoluciones de la corte de garantías durante el 'procés'.

En tercer lugar, se refirió a "las campañas políticas o mediáticas que tratan de desactivar las resoluciones del TC, cuando se dice que sus sentencias no son equitativas", recordó.