Tribunales
La Eurocámara inicia los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez
EFE
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha el procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.
Metsola anunció ante el hemiciclo comunitario que las autoridades españolas le habían remitido dicha solicitud y que será enviada a la comisión de Asuntos Jurídicos, la encargada de tramitarla.
En el caso de Pérez, el Supremo español ya había solicitado que se levantara su inmunidad por el caso en su contra a raíz a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La semana pasada, el Supremo sumó una nueva petición de levantamiento de la inmunidad del eurodiputado español para poder investigarlo por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con el partido Se Acabó La Fiesta.
- Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema
- El Gobierno aprueba la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio
- Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': 'Me dijeron que Cartagena es más bonita
- Felipe Moreno omite prestar socorro a un Real Murcia colista
- El Ayuntamiento de Cartagena anuncia que en el monte de La Atalaya se creará un 'bosque comestible'
- Vacunación antigripal por la tarde y sábados ante el repunte de casos
- Desmantelada en en Caravaca y Calasparra una banda de jóvenes que recorría España robando coches y casas
- Final de octubre a más de 30 grados en Murcia: esta es la razón por la que hace tanto calor en pleno otoño