Tribunales
La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo por el encargo de un empresario contra Martinsa-Fadesa
La Fiscalía reclamó 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado
EP
La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo de los delitos que estaba acusado por el encargo realizado en 2011 por el empresario José Moya para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, para recuperar la inversión de cien millones de euros que había hecho en la inmobiliaria.
En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal absuelve también a su socio Rafael Redondo de los delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía señaló en el juicio que Villarejo "aprovechó su condición policial" para ese encargo, por el que reclamó 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado, y 18 años y 9 meses para Redondo.
Villarejo pidió ser absuelto alegando que no existe "la más mínima prueba", calificó la acusación de "construcción artificiosa" e indicó que fue una "actividad puramente privada".
