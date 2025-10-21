VIVIENDA
Sumar señala la puerta a la ministra de Vivienda: "Debería dejar paso, estamos perdiendo la paciencia"
El socio minoritario de Gobierno aumenta la presión sobre el PSOE y afean su "falta de propuestas" en la crisis habitacional
Sumar eleva el tono contra el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, al que señala directamente la puerta. El socio minoritario del Gobierno ha criticado con dureza la falta de propuestas del PSOE, que ostenta esta cartera, advirtiendo que su titular "debería dejar paso". "Se nos está acabando la paciencia".
Desde Sumar criticaron la "decepcionante" comparecencia de la ministra Rodríguez, que acudió la semana pasada en el Congreso y anunció la puesta en marcha de un teléfono dedicado a la vivienda. "No se puede venir a esta cámara a proponer teléfonos de la esperanza", criticó en rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.
En rueda de prensa en el Congreso, Barbero recordó el plan anunciado la semana pasada por los ministros de Sumar y criticó la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda. "No podemos seguir ni un minuto más esperando medidas", continuó Barbero. "Pedimos por favor a Isabel Rodríguez que conteste una a una a las medidas de Sumar. Si ella no tiene ideas, ahí tiene las nuestras. La paciencia se nos acaba", insistió.
Desde Sumar no son nuevas las críticas a la ministra de Vivienda, pero el tono de las críticas se ha incrementado ostensiblemente, afeando la falta de propuestas y su escasa ambición. "Presentamos medidas en materia de vivienda desde Sumar porque las del PSOE no llegan y las del ministerio de vivienda se quedan a años de luz de dar respuesta a la crisis". "No hay ideas en Ministerio de Vivienda", dijo en otro momento de la intervención.
En este contexto, desde Sumar reclaman ya más o menos abiertamente la salida de la dirigente socialista del Ejecutivo: "Necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", insistió la diputada de Sumar.
Además, el socio minoritario del Gobierno retó al ala socialista a proponer medidas: "Si viene la ministra socialista con ideas que no sean, en fin, como el teléfono de la esperanza, entonces podemos empezar a hablar de que hay un Ministerio de Vivienda que se toma las cosas en serio".
Suscríbete para seguir leyendo
- La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
- Valcárcel sobre Novo Carthago: “Si hubiéramos tenido la más mínima duda sobre su viabilidad, no estaríamos aquí”
- Circulan imágenes de los youtubers Plex y El Xocas detenidos por la Policía Nacional en Murcia: 'Es una colaboración para sus videos
- Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema
- Piscinas llenas de polvo
- El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)
- Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': 'Me dijeron que Cartagena es más bonita
- Yolanda avala el fraude