La Asamblea debatirá el 22 de octubre las leyes de Simplificación Administrativa y VTC antes de iniciar el nuevo periodo de sesiones

La sesión extraordinaria para la tramitación de los proyectos de Ley de Simplificación Administrativa y sobre Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) acabará el próximo 22 de octubre, con un Pleno en el que se someterán a votación ambos dictámenes, lo que supone un retraso de dos semanas respecto a la fecha inicialmente prevista para este Pleno, que era el 8 de octubre.

En la misma sesión plenaria del 22 de octubre tendrá lugar también la comparecencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y de varios consejeros para responder a las preguntas orales que formulen los grupos parlamentarios, según ha acordado este miércoles la Diputación Permanente, que ha decidido ampliar el orden del día para incluir estas iniciativas de control al Consejo de Gobierno.

Tras la Diputación Permanente, se ha reunido la Junta de Portavoces para ordenar la celebración del citado Pleno y para reordenar la tramitación de ambos proyectos de Ley, una vez la Mesa de la Cámara ha resuelto los recursos de reconsideración formulados por parte de los grupos parlamentarios ante la inadmisión de varias enmiendas parciales.

Así, el próximo viernes 17 de octubre, se reunirá la Ponencia de la Comisión para analizar y debatir las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley relativo a los VTC.

El lunes, 20 de octubre, se reunirá la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para elaborar el Dictamen correspondiente al Proyecto de Ley sobre Simplificación Administrativa. Al día siguiente, se volverá a reunir para elaborar el Dictamen correspondiente al Proyecto de Ley relativo a los VTC.

Con el Pleno del 22 de octubre se cerrará el orden del día de la sesión extraordinaria, dando comienzo al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional, según han indicado fuentes de la Cámara.