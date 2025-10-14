Sánchez reta al PP a apoyar la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retó este martes al Partido Popular y, en concreto a Alberto Núñez Feijóo, a que muestren su respeto al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de un embarazo apoyando la reforma de la Constitución que van a impulsar el Ejecutivo y que hoy, elevando una consulta al Consejo de Estado, comenzará su trámite.

"Vamos a iniciar el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución", apuntó Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser.

Y apostilló que lo que espera "es que haya una mayoría en el Parlamento que efectivamente así blinde este derecho" por lo que, "si el Partido Popular, como dice, está dispuesto a defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no debe tener ningún problema ni político ni tampoco intelectual".

No obstante, Sánchez sí lanzó el dardo a la formación que encabeza Núñez Feijóo por si tiene "algún prejuicio para con la ultraderecha" que le impida sumarse a esta reforma constitucional con la que busca "blindar en la Constitución el derecho al aborto" que, a su juicio, está en peligro ante "la amenaza de un Partido Popular absolutamente desdibujado y ultraderechizado y una ultraderecha que obliga a recortar todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres".

Aviso a Ayuso

Además, avanzó que el Consejo de Ministros, también en la reunión de este martes, va a requerir a la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno preside Isable Díaz Ayuso, que cumpla con la lista de objetores sanitarios que puedan practicar la interrupción de un embarazo, como marca la ley.

Así las cosas, criticó lo que dijo el otro día Ayuso cuando en la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la presidenta espetó aquello de que "váyanse a otro lugar a abortar", porque las mujeres que viven en Madrid "también" tienen ese derecho pese a que los datos arrojan que solo el 1% de las interrupciones en la Comunidad se practican en el sistema de sanidad público.

Referendum

Sánchez no descartó, es más, lo vio como una "opción", plantear a la ciudadanía un referendum sobre el blindaje constitucinal de este derecho ante, dijo, "de facto, con independencia de que haya o no una ley que efectivamente así lo regule, hay gobiernos autonómicos que por cuestiones ideológicas y de dogmatismo y de sectarismo", coartan a las mujeres de ese derecho.