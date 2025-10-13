Los ministros de Sumar lanzan un plan de choque sobre vivienda para evidenciar al PSOE y calentar la comparecencia de Isabel Rodríguez

Sumar quiere hacer de la vivienda un caballo de batalla esta legislatura y lleva la pugna dentro del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz reúne este lunes a mediodía a todos sus ministros -Mónica García, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego- para exhibir unidad y lanzar un plan de choque en materia de vivienda. El anuncio pretende ser un golpe de efecto para presionar al PSOE y tiene lugar poco antes de que comparezca este jueves en el Congreso la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, a quien acusan de inacción.

Dentro del paquete de medidas destaca un decreto ley impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, que hasta ahora ha hecho bandera de poner coto desde su departamento a los pisos de alquiler turístico, exigiendo eliminar miles de estos anuncios en las plataformas por no cumplir la normativa.

Entre las propuestas que incluye el plan, según ha podido saber EL PERIÓDICO a través de distintas fuentes, habrá una subida del IVA para este tipo de alquiler turístico, pero también una reducción de exenciones fiscales a los arrendadores que no se sometan al control de precios; moratorias a los contratos de alquiler ya vigentes para evitar su subida y medidas para menores de 35 años.

También habrá un apartado en materia de construcción de vivienda pública que estará centrada en al SAREB y el SEPE, después que la ministra de Vivienda anunciara un Plan Estatal de Vivienda que situaba la inversión en vivienda pública en 7.000 millones de euros, una cifra que desdeñan en Sumar, donde la consideran altamente insuficiente.

A las 13.30 está previsto que Yolanda Díaz comparezca junto al resto de ministros desde el Ministerio de Trabajo, en una cita que reviste carácter institucional y que se celebra al margen del PSOE.

Noticia en ampliación