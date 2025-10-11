CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza
El presidente ha sido invitado por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes
EFE
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.
Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Calles cortadas, clases suspendidas y un techo caído en Murcia por las lluvias
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Primera tienda en Murcia del supermercado-outlet que vende ofertas de primeras marcas, Primaprix: el local está junto a la Ciudad de la Justicia
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua