Meteorología
La dana abandona la Región de Murcia mientras avanza hacia Castellón, Tarragona y Baleares
Mañana se desactivarán las alertas por lluvia en la Comunidad
EFE
La situación de inestabilidad causada por la dana Alice ya ha pasado de largo por la Región de Murcia sin causar daños personales, mientras avanza el riesgo de lluvias fuertes y persistentes por las regiones del norte del Mediterráneo, especialmente en Baleares, Castellón y Tarragona.
Protección Civil ha enviado esta tarde una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca, Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución" por las lluvias intensas que se prevé que puedan caer en las próximas horas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido este sábado el aviso naranja a todo el archipiélago, después de que haya descargado "con más virulencia de la esperada" en Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera, que había bajado a amarillo a primera hora de la tarde se ha reactivado el naranja horas después ante los "fenómenos observados".
Por su parte, Emergencias también ha ampliado el llamado Índice de Gravedad 1 (IG-1) de prevención a todas las islas hasta el domingo.
