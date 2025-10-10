Abascal irrumpe en la precampaña andaluza y pide la dimisión de Moreno por la crisis sanitaria

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este viernes en Sevilla la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El dirigente nacional ha aterrizado en la precampaña de las elecciones andaluzas en plena crisis del Gobierno autonómico por la polémica de los retrasos en el cribado del cáncer de mama, mientras Vox crece en las encuestas.

“Debe dimitir Juanma Moreno y convocar elecciones en Andalucía”, ha sentenciado el de Vox, quien ha anunciado que su partido llevará los retrasos en las mamografías a la Fiscalía para que “investigue con total precisión”.

Abascal ha convocado a los suyos en la puerta del Parlamento de Andalucía, donde ha sido recibido entre gritos de "presidente" y aplausos. "No ha abierto ningún cajón en ocho años y continúa el rumbo del PSOE", ha insistido.

Una vez más, el de Vox ha recordado que fue su partido quien le dio la llave de San Telmo a Moreno tras las elecciones de 2018, sin embargo, ha lamentado que este cambio al frente de la comunidad autónoma ha sido “malogrado". Aunque en la primera legislatura del dirigente popular los votos de Vox eran decisivos en cada una de las medidas que se aprobaban en el Parlamento, han hecho que los 16 escaños de Vox, más que en la anterior legislatura, se hayan vuelto irrelevantes. Eso sí, esa falta de peso en la Cámara no ha evitado que sus cifras no dejen de aumentar en las últimas encuestas.

La fecha escogida por el líder de la ultraderecha española para visitar Sevilla no ha sido baladí. Moreno se enfrenta a su mayor crisis reputacional desde que está al frente del Gobierno de Andalucía después de que Amama denunciara numerosos retrasos en los casos “no concluyentes” del cribado del cáncer de mama. Para la oposición, incluido Vox, la dimisión de la Consejera de Salud, Rocío Hernández, no es suficiente para solucionar el problema. “Así no se resuelve”, ha denunciado Abascal.

Esta situación solo da más alas a los de Abascal para confiar en que, además de las encuestas, las urnas se pongan de su parte. “Vox pedirá a los andaluces que nos den la mayoría para gobernar, vamos a las elecciones a ganarlas y que sean otros quienes tengan que entrar en el gobierno de Vox”, ha defendido el líder de la formación. El dirigente, que ha aprovechado la ocasión para denunciar una vez más la “inmigración masiva”, ha recordado que Vox dio la sorpresa en 2018 y que “el voto puede cambiar”.

Pese a su confianza en los buenos resultados de la formación en las próximas autonómicas, que, si se mantiene el calendario, se celebrarán a final de curso, Abascal ha evitado anunciar la continuidad del actual líder de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, en su cargo. Si bien ha reconocido que es “un candidato excelente, un líder excepcional y un trabajador inmejorable “ ha aplazado la decisión de la formación. “Debemos seguir el procedimiento de Vox”, ha explicado para señalar que harán las listas “cuando se convoquen las elecciones”.