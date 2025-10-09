Aborto
Feijóo pide a Sánchez que deje de “utilizar” a las mujeres y reitera su defensa del aborto
Sánchez avisa a Ayuso que irá al TC para garantizar el derecho al aborto tras su rechazo al registro de objetores
Alberto Núñez Feijóo ha terciado este jueves con solemnidad en la polémica sobre el aborto. En un escueto comunicado, el líder del PP asegura que Pedro Sánchez “no defiende a las mujeres, las utiliza” y reitera su defensa al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, asegura al respecto el líder de la oposición.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Más de cinco horas sonando el 'Cumpleaños feliz' de madrugada en un colegio de Murcia
- La explotación laboral se paga cara: multa de 30.000 euros a una ETT por emplear a tres trabajadores sin papeles en Molina de Segura
- Abandona en el centro de salud de Los Dolores de Cartagena a una mujer tras agredirla sexualmente
- La Región se prepara para la DANA Alice con lluvias y tormentas en toda la Región
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Muy grave un hombre al explotar una furgoneta llena de botellas de ácido en una calle de Alcantarilla
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro