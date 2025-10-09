Los audios de Koldo y su mujer sobre el dinero que custodiaban a Ábalos: "Estás con lo del ahorro, pero ¡no es nuestro! ¡Es del jefe!"

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se basaba en audios, whatsapps y distintos documentos necesarios para determinar que el exministro José Luis Ábalos dispuso al menos de 95.437 euros de origen desconocido que gestionaban, aparentemente casi en su totalidad, su asesor Koldo García y la que era mujer de este, Patricia Úriz.

En uno de los audios intercambiados entre la pareja incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se oye cómo el asesor le reprocha que deje las cosas de un día para otro. "Tú siempre igual", le reprocha. "No para mañana, no para pasado. Y no lo quieres entender son cosas que manda nuestro jefe. ¡Que no es nuestro! ¡No lo quieres entender!", regaña Koldo a quien era su pareja.

Los investigadores señalan que del "examen de las evidencias digitales ha permitido recabar indicios que apuntan a que Koldo y Patricia habrían empleado un lenguaje convenido para referirse a dinero en efectivo, de origen desconocido, y vinculado con los hechos investigados". Así se referían como chistorras, soles y lechugas a los billetes de alto valor. Los primeros eran los de valor mayor, 500 euros, mientras que los otros eran de 200 y de 100. "Para su circulación, los billetes de alto valor -principalmente de 500 euros- debían ser cambiados a billetes con menor valor facial, para lo que ambos investigados se servían de terceras personas", señalaban los agentes.

El informe detecta el 5 de marzo de 2019 el primer día que utilizaron esa denominación. Koldo trasladó a su entonces esposa que necesitaba 3.750 euros. Ante esta solicitud, Úriz preguntó: "¿Valen las chistorras?" Ante la respuesta negativa de Koldo, la mujer replica: "Habrá que sacar entonces de la cuenta".

En los audios utilizados para realizar el informe se comprueba cómo ellos son los que se encargaban de repartir el dinero entre familiares de Ábalos, como sus hijos, incluido el pago de la pensión alimenticia que les corresponde.

Mensajes de Whatsapp

Los whatsapps entre el asesor del exministro y la que entonces era su mujer evidencian la gestión de los pagos al "jefe" Ábalos por gastos que éste luego pasaba para compensar tanto al PSOE como al Congreso. Así, en abril de 2018 Patricina manda un mensaje a Koldo: "Cariño no sé si has visto antes mi móvil que José tiene que entregar los gastos del Congreso", a lo que este responde afirmativamente. En otro mensaje de esas mismas fechas la mujer pregunta si el pago debe ser por 120 euros, a lo que su marido le responde: "Siiiiii".

Otros mensajes que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso este diario pone de manifiesto que este trasiego económico desde una supuesta caja B que manejaba el matrimonio --según señalaba en su informe la UCO- se mantuvo en el tiempo. Así, a finales de junio de 2020 la mujer le dijo a Koldo García: "Cariño me voy ya a lo del ingreso. A la cuenta de siempre?". A continuación le dice que dicha cuenta ya no existe porque han cambiado la sucursal y se lo han "echo [sic] en la nueva".