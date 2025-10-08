Directo | Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en la comisión Koldo del Senado en octubre

"Se acabó la huida", le ha espetado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez antes de anunciar que el PP le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de que acabe octubre. "Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad", le ha avisado el líder popular antes de acusarle de estar "tan pringado" como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. La bancada conservadora ha estallado en aplausos y, en frente, el propio Sánchez ha respondido de manera escueta y con una gran sonrisa: "Ánimo, Alberto".

Casi un año y medio después de que los populares aprobaran un listado de comparecientes que incluía el nombre de Sánchez y tras meses en los que Feijóo defendía esperar a llamar al jefe del Ejecutivo por si salía nueva información, el líder del PP ha considerado que la respuesta que le ha dado este miércoles Sánchez sobre la presunta corrupción en el seno del PSOE es la gota que colma el vaso: "Hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me ha contestado hoy, se acabó la huida".

Las preguntas de Feijóo eran si tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se había desplazado a la sede de Ferraz para "preguntar de dónde han salido los billetes de 500 a los que llaman chistorras" y si había llamado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para preguntarle "si todo lo que se está publicando sobre él es cierto". "¿Lo ha hecho o a qué intereses responde su Gobierno?", le ha cuestionado Feijóo.

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

"Señoría, que la realidad no le estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del PSOE y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. En todo caso, elija bien sus batallas, porque para sobrecogedor el PP", ha sido la respuesta que le ha dado Sánchez y que, parece, ha desencadenado el anuncio de Feijóo.

Los tiempos

No obstante, tras la intervención del líder popular, fuentes del PP aseguran que "es el momento" idóneo para que Sánchez desfile por la comisión de investigación del Senado en la que ya se han sentado una decena de ministros del Gobierno, los exsecretarios de Organización del PSOE Ábalos y Cerdán, así como el exasesor de Ábalo, Koldo García. Además, las mismas voces señalan que la comparecencia será antes de que termine octubre, después de la declaración de Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo prevista para la próxima semana y antes de que sea juzgado el fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz.