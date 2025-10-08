Prolongan tres días más la detención en Israel de la española Reyes Rigo, que pide ayuda desde prisión: "Me están amenazando"

El tribunal israelí de Beersheva ha decidido ampliar hasta este viernes, 10 de octubre, la detención de Reyes Rigo, la única española que continúa retenida en Israel tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en la que participaba. Rigo permanece encarcelada en la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, acusada por la policía hebrea de supuestamente haber mordido a una médica dental durante una revisión. El juez del tribunal, Amir Doron, ha coincidido con la petición del abogado y ha admitido que sería mejor deportarla, pero finalmente ha decidido prorrogar su detención mientras la fiscalía estudia presentar cargos por la presunta agresión: la activista se enfrenta a la posible apertura de una causa penal.

Fuentes cercanas a la activista mallorquina deslizaban al mediodía que Rigo no regresaría hoy a España. La confirmación oficial de que la mallorquina seguirá bajo custodia y será sometida a una nueva vista oral fue ofrecida después por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. El titular de Exteriores aseguró que el cónsul de España en Tel Aviv mantiene un contacto directo y diario con la detenida, y garantizó que el Gobierno “no escatimará esfuerzos para que recupere la libertad lo antes posible”. Albares añadió que el Ministerio está aplicando toda la protección consular disponible y que se exige a Israel el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de la ciudadana española.

'Haaretz', diario israelí, recoge la supuesta audiencia celebrada este miércoles. La información explica que Reyes Rigo negó con firmeza la acusación en su contra y ofreció una versión distinta de los hechos, la cual coincide con el relato que sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez ofrecieron tras ser liberadas. La activista relató que, aquel día, se produjo un forcejeo dentro de la prisión en el que ella intervino para proteger a una compañera de la flotilla, mientras los guardias intentaban agredirla. El abogado de la ONG Adalah, que representa a Rigo, exigió al representante de la policía israelí en el juicio el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, el agente reconoció que no existen esos vídeos y que no han sido examinados, dejando aún sin evidencia oficial lo que realmente ocurrió. El juez dictaminó que Rigo no debía ser puesta en libertad como alternativa a la detención, ya que no reside legalmente en Israel.

Otros medios también del estado de Israel publican que el magistrado también reconoció que "puede que hubiese justicia" deportando a la activista, tal y como había exigido el abogado, pero señalan que a su vez precisó que esa decisión no recae sobre su tribunal, sino sobre el fiscal. Los mismos medios indican, además, que la extensión de su detención por tres días es menor que la petición que había realizado la policía israelí para prorrogarla durante cinco días. El fiscal pretende presentar una acusación formal que podría derivar en la apertura de una causa penal en un caso que, según se indica, ha sido revisado por dos miembros de la abogacía del Estado israelí, uno de ellos el Jefe de la Fiscalía de la región.

Nuevas imágenes de Rigo

En un vídeo publicado por el medio hebreo 'Ynetnews' pueden verse nuevas imágenes de la activista entrando en la sala del tribunal. Con semblante serio y de preocupación, y con las manos esposadas, Rigo denuncia ante la cámara: "Me están amenazando". En otra toma del mismo vídeo, que muestra una audiencia con una fuerte presencia policial, la mallorquina está hablando con lo que parece ser su abogada, a quien, cogiéndole de las manos, le pide ayuda con un claro gesto de desesperación. Tras una más que breve conversación, su interlocutora le advierte: "Nos hables nada. Graban".

Pese a las gestiones diplomáticas y a las imágenes difundidas, no se ha podido aportar más información oficial sobre el estado de salud de Rigo ni sobre las condiciones de su encarcelamiento, lo que ha incrementado la inquietud entre sus allegados y entre los colectivos que apoyan su causa. La reclusión tras un mes de travesía por el Mediterráneo está dejando huella en la activista mallorquina, que aun así mantiene la entereza y la esperanza de poder regresar pronto a Mallorca. Desde Moncloa, fuentes oficiales subrayaban ayer que la prioridad del Ejecutivo era resolver cuanto antes su situación, aunque reconocían que aún no se habían tomado decisiones sobre los próximos pasos. Ahora tendrán que esperar, como mínimo, hasta el viernes, para poder darlos.

Otras fuentes cercanas al caso también señalan que habrá que esperar los tres días de prórroga para conocer qué pasará con Reyes. Las mismas también ponen en duda que la mallorquina pueda ser deportada antes del fin de semana.

Detenida por proteger a una compañera

Los testimonios de las activistas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, también mallorquinas y recientemente deportadas, contradicen la versión israelí. Ambas aseguran que el supuesto altercado con la funcionaria se produjo tras un episodio de extrema violencia dentro de la prisión. Según su relato, las presas fueron obligadas a cambiar de celda sin poder recuperar los colchones que habían conseguido tras varias noches sin dormir. Al resistirse, los agentes actuaron con fuerza, y en medio del enfrentamiento Rigo intentó proteger a otra compañera, identificada como Nina. Ambas fueron arrastradas por el pelo y separadas del grupo, antes de que una veintena de guardias irrumpiera armada en la celda para llevárselas.

Desde entonces, salvo su abogada y el cónsul español, no se ha vuelto a tener contacto con Reyes Rigo, lo que ha despertado preocupación por su integridad física y psicológica. Muñoz y Martínez, que denunciaron haber sido víctimas de maltrato físico, psicológico y privación del sueño, sostienen que el caso de su compañera forma parte de un patrón de violencia e impunidad dentro de las prisiones israelíes.

Las dos activistas han anunciado que no regresarán a Mallorca hasta lograr la liberación de Rigo, y permanecerán en la península para mantener viva la presión política y mediática sobre el caso.