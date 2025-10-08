Dimite la consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, ante la grave crisis en los cribados de cáncer

La crisis provocada por los fallos en el cribado de cáncer de mama, la mayor que ha sufrido el presidente andaluz, Juanma Moreno, desde que ocupa el cargo, ha provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. En una comparecencia urgente el líder del Ejecutivo autonómico ha anunciado la aceptación de su dimisión así como "una profunda reestructuración de todo el sistema sanitario".

"El sistema sanitario es enorme y resulta comprensible que pueda haber errores , problemas o incidencias. en un sistema, pero lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las mujeres afectadas quienes avisen del problema. No hay excusas, otros las pondrían pero nosotros no lo vamos a hacer", afirmó el presidente andaluz, quien anunció una reforma profunda del sistema: "Auditaremos lo que haya que auditar y cambiaremos lo que haya que cambiar".

En el anuncio de cese, Moreno destacó la trayectoria profesional de la ya exconsejera "una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad en una de las responsabilidades políticas más grandes como dirigir el Servicio Andaluz de Salud con una honestidad y entrega fuera de dudas". Pero su situación era ya insostenible tras la escalada de los últimos días.

Las 2.000 llamadas realizadas a mujeres, el intento de limitar la gravedad de la crisis al Hospital Virgen del Rocío, el plan de choque de 12 millones o los cambios de protocolo no eran suficientes para atajar la crisis política. Y así lo constató en la tarde este miércoles la concentración convocada frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud que concentró a miles de personas.