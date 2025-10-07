Amnistía
El TC empieza a tramitar el amparo de Puigdemont aunque no se espera que se resuelva antes de 2026
Las recusaciones interpuestas por el expresidente catalán y Comín dilatan la resolución de los recursos que precisan de una tramitación mínima de dos meses
El pleno del Tribunal Constitucional ha dado este martes el pistoletazo de salida a la tramitación de los recursos de amparo presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía al delito de malversación por el que están procesados en rebeldía.
Fuentes del alto tribunal consideran que las recusaciones que tanto Puigdemont como Comín interpusieron contra los magistrados de sensibilidad conservadora José María Macías, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, que fue rechazada en el anterior pleno, hará imposible que los amparos se vean antes de final de año.
Eso arrastrará también los amparos de los condenados por malversación, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, pese a que sus impugnaciones se admitieron a trámite el pasado mes de febrero.
