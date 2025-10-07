Podemos lanza desde Madrid sus primarias en Andalucía con Juan Antonio Delgado como favorito para ser candidato

La dirección nacional de Podemos en Madrid mueve ficha para las elecciones andaluzas y anuncia unas primarias para elegir a su candidato a la Junta de Andalucía. El partido enfila así la carrera hacia las urnas desoyendo las peticiones de sus propios dirigentes autonómicos, que llaman un acuerdo de unidad para evitar la fractura del voto. En las próximas semanas comenzará oficialmente el proceso interno, con el diputado Juan Antonio Delgado como principal favorito y uno de los pocos cuadros andaluces que comparte la tesis de la cúpula morada de acudir a las urnas en solitario.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, anunció este lunes que las primarias para elegir a su candidato se celebrarán entre finales de octubre y mediados de noviembre. La semana pasada, a preguntas de EL PERIÓDICO, el dirigente ya confirmó en rueda de prensa que habría una papeleta con las siglas del partido en las próximas elecciones. La decisión revolvió a los cuadros del partido en Andalucía y se cobró su primera baja: el diputado de Podemos en el Parlamento Andaluz, Juan Manuel Gómez Jurado, cesó en sus cargos orgánicos y avanzó que no se volvería a presentar a los comicios, después de que fueran desatendidos sus llamamientos para el entendimiento en la izquierda.

El exdiputado Diego Cañamero, miembro de la dirección tanto nacional como autonómica de Podemos, lanzó un manifiesto pidiendo una candidatura de unidad, al que se adhirió la plana mayor de Podemos Andalucía; reclamó además una consulta a los inscritos para determinar si ir en solitario o en coalición. Una petición que también cayó en saco roto. La decisión parece estar ya tomada en la sede del partido en Madrid, donde han rechazado hasta ahora abrir negociación alguna con Izquierda Unida o Sumar, que ya han revalidado la coalición 'Por Andalucía' a la que Podemos sí se unió hace ahora cuatro años.

Hasta el momento, Podemos ha priorizado su estrategia nacional para encumbrar a Irene Montero como próxima candidata a las generales, y ha mantenido una estrategia de férrea oposición al Gobierno para emerger como única alternativa en la izquierda. Así, ha venido rechazando cualquier acuerdo con Izquierda Unida o Sumar, que están presentes en el Consejo de Ministros, argumentando que su línea política de criticar al Ejecutivo es incompatible con compartir candidatura y papeleta.

Candidato de Podemos en 2022

Ahora la formación va más allá y anuncia un paso más en su carrera en solitario hacia los comicios. En la federación andaluza rechazan esta estrategia, pero la dirección de Podemos tiene un aliado principal en Juan Antonio Delgado, el guardia civil de Podemos que Pablo Iglesias fichó para las elecciones de 2015. El dirigente ocupó un escaño en el Congreso y se presentó después a las generales de 2016 y 2019. En 2022 dio el salto a la política andaluza, aunque la aspiración de Podemos es que fuera el candidato a la Junta de Andalucía, algo que finalmente no ocurrió.

La dirección nacional del partido lo impulsó en un proceso de primarias internas como su candidato a los comicios y su nombre fue uno de los principales escollos para sellar la coalición de Por Andalucía. “Precisamente porque es guardia civil, y por su perfil, sería un candidato increíble en Andalucía”, defendió en mayo de 2022 el propio Iglesias, en el marco de esta pugna. Finalmente Podemos se unió in extremis a la coalición e Inma Nieto se impuso como candidata con el apoyo público de Yolanda Díaz. El plan de Podemos de situarlo como presidenciable andaluz se frustró para Delgado, que sin embargo logró asiento en el Parlamento de Andalucía y que a día de hoy es el único diputado que se mantiene en las tesis de la dirección nacional para medirse en las urnas al resto de partidos por la izquierda.

El dirigente mantiene a día de hoy gran afinidad con Iglesias y es un invitado asiduo en las emisiones de su plataforma audiovisual, Canal Red, que le ofrece proyección entre su militancia. Para la dirección nacional de Podemos, Delgado es el referente principal en Andalucía junto a la activista trans Mar Cambrollé, después de que el resto de dirección de Podemos Andalucía, incluyendo a Raquel Martínez Aguilera, la coordinadora, se uniera al llamamiento que pedía un acuerdo en la izquierda, y firmase el manifiesto impulsado por el exdiputado andaluz Cañamero.

En la cúpula morada contemplan la opción de Delgado para competir en la carrera por la Junta de Andalucía y señalan que "sería un buen candidato". A día de hoy, es uno de los perfiles más leales a la dirección nacional, y uno de los pocos que defienden la estrategia de Madrid. Junto a él está la concejal de Sevilla Susana Hornillo, también partidaria de no pactar con IU ni Sumar. Lo cierto es que a día de hoy la dirección nacional de Podemos tampoco cuenta con grandes afinidades en la federación andaluza.

Cuatro papeletas de izquierda

Una vez que Podemos ya ha confirmado que irá a los comicios andaluces y tendrá su candidato, y ante las escasas opciones para el acuerdo, se plantea la competición cuatro papaletas en la izquierda, contando con la del PSOE, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía -el partido de Teresa Rodríguez-. Esta división del voto penaliza la traducción de votos en escaños y dificulta aún más la obtención de representación para los partidos minoritarios.

Es decir, la apuesta de ir en solitario podría implicar un importante desembolso económico para un partido como Podemos que, elección tras elección, ha visto menguada su representación pública -y por tanto, sus ingresos-. Una inversión sin garantías, puesto que podría no verse recompensada en escaños.

El anuncio de Podemos de lanzar las primarias en Andalucía coincide con que este mismo lunes IU Andalucía lanzó el que será su candidato a las primarias internas, el líder del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, y mano derecha del coordinador de IU Andalucía, Toni Valero. En un primer momento se planteó que Valero fuera el candidato a las elecciones andaluzas, pero esto implicaba perder un escaño en el Congreso de los Diputados -que pasaba a manos de Equo- e implicaba una merma de visibilidad en la política nacional hasta el final de legislatura, que podría durar hasta dos años más. La decisión de situar a Alba se tomó hace semanas, aunque la formación no descarta buscar a un perfil independiente proveniente de la sociedad civil para encabezar la papeleta de Por Andalucía y medirse con el presidente Juanma Moreno.