Salomé Pradas sabía a las 12.32 horas del 29-O que había que vigilar "el río Magro" y la "rambla del Poyo" por las alertas hidrológicas

Salomé Pradas sabía a las 12.32 del 29-O que había que vigilar "el río Magro" y la "rambla del Poyo" por las alertas hidrológicas en ambas cuencas. Y también la necesidad de movilizar a los bomberos forestales, según consta en un nuevo vídeo inédito del 29 de octubre e incorporado por Emergencias a la causa de la dana, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Explicaciones de Suárez

El nuevo video se grabó en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a las 12.32 horas cuando accedieron la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados; y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. Suárez y Roca están citados como testigos en la causa de la dana. El primero aún sin fecha, aunque intentó personarse en la causa. Y la segunda está citada para el próximo

Anotaciones: "Río Magro y rambla Pollo (sic)"

Destacan en las imágenes, las anotaciones que realiza Salomé Pradas en unos folios, mientras atienden las explicaciones de Jorge Suárez, el técnico de más alto rango de Emergencias y con tres décadas de experiencia en la materia. Pradas reescribe a mano sobre un documento que lleva impreso "Informe nº2 Episodio Meteo "Dana Comunitat Valenciana Fecha 29/10/2024 Hora: 12.15 horas". En sus anotaciones, la consellera escribe "Río Magro", "Rambla Pollo" (sic) en lugar de "Rambla Poyo", "alerta hidrológica" y la mención a "barrancos" y "bomberos forestales". Dos de los tres focos donde el día de la dana se produjeron el mayor número de víctimas.

Anotaciones de Pradas a las 12.30 horas de la mañana del 29-O. / Levante-EMV

En otro de los vídeos notificados al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja por parte de la Conselleria de Emergencias sobre el día de la dana, apenas un fragmento de ocho segundos de duración, se vuelve a ver a Pradas en un escritorio apuntar en una hoja mientras de fondo, en una voz en off que parece ser la del entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de València, José Miguel Basset, explica que hay "gente que no puede salir de allí, que está en los tejados, y que acabamos de comprobar".

Asimismo, hay otros dos vídeos de las actuaciones de miembros de los bomberos forestales de la Generalitat durante ese día. Uno de ellos es "por la tarde", sin fijar una hora concreta, y se observa el desbordamiento del Barranc de Benimodo, en el término municipal de l'Alcúdia, justo donde estaba el camión del considerado primer desaparecido de aquella jornada, que aparece en la imagen destrozado. Otro es por la noche, a partir de las 22:19 horas, con distintos trabajos de los forestales en la zona de la Ribera quitando cañas o revisando alcantarillado.