Caso Begoña Gómez
Begoña Gómez pide al juez Peinado que reclame el listado de asesores de cónyuges de presidentes del Gobierno
La defensa reclama todos "los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones"
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que solicita al juez Juan Carlos Peinado que reclame a Moncloa el listado de todos los asesores de cónyuges de jefes del Ejecutivo que han pasado por el palacio de la Moncloa.
En un escueto escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el abogado y exministro Antonio Camacho, que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".
La petición obedece a la tramitación por la ley del jurado de la pieza relativa a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que investiga el juez Peinado. Esta misma tarde, la esposa de Pedro Sánchez está citada para ser informada de que se seguirá la misma tramitación con el resto de la causa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- En directo: FC Cartagena-SD Tarazona
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena
- Veinte años de polémica: Novo Carthago frente a la justicia
- Hospitalizado un hombre de 64 años tras el choque de dos vehículos en Molina de Segura
- Preocupación de los decanos de Matemáticas por el bajo nivel con el que llegan los alumnos