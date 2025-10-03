La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz

El informe de 3 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que el PSOE entregó entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos. Estas sumas, que fueron retiradas en la caja de la formación política, se entregaron en algunas ocasiones en sobres, tal y como apuntan las pruebas descubiertas, que también desvelan que en ese mismo periodo de tiempo Koldo García habría recibido otros 12.744 euros.

"El análisis de las evidencias digitales ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz-. Este extremo se aprecia en las conversaciones entre Koldo García y [su exmujer] Patricia, quienes indistintamente hacen alusión a entregas de efectivo destinadas a Ábalos y aquellas dirigidas al propio Koldo García", dice de forma literal el informe, que apunta a la relevancia de un mensaje en el que Koldo García daba instrucciones: "El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro".

Archivo - El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

En este sentido, los agentes han detectado que "en algunos casos" existe "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas", pero que en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia".

"Ya tengo el sobre de Ferraz"

En su informe, la UCO incorpora algunos de estos mensajes. Como por ejemplo uno del 18 de septiembre de 2018. "Ese día, Patricia le comunicó a Koldo que "ya tengo el sobre de Ferraz". A continuación, le preguntó: "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?". A este respecto, el exasesor respondió: "Si los llevas allí" y "espera allí". Los agentes consideran que el destino era "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial", situada en la calle Balbina Valverde de Madrid. Esta conversación concluyó con la mencionada aclaración de Koldo García: "El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro".

Según la información aportada por el PSOE, esa entrega coincidiría con una liquidación efectuada el 12 de septiembre de 2018 en favor de Ábalos por valor de 1.022 euros. Un mensaje interceptado apunta que esa suma de dinero habría sido entregada en efectivo: "La tiene en el cajón para cuando os paséis', lo que sugiere que el dinero se encontraba preparado en metálico para su recogida", dice la UCO.

Archivo - El empresario Víctor de Aldama, a su llegada a la comisión de investigación sobre el material sanitario para los efectos de la COVID-19, en la sede del Parlamento de Canarias / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

"Respecto a la alusión a un 'sobre de Víctor', a día de hoy no se ha podido determinar con exactitud a quien se refiere la conversación", destaca la UCO. Sin embargo, las fuentes consultadas recuerdan a esta redacción que el considerado por la Guardia Civil como "nexo corruptor" en el caso de las mascarillas, Víctor de Aldama, confesó haber pagado importante mordidas a Ábalos y a Koldo García.

"Dos sobres"

En otro mensaje, este de 10 de octubre de 2019, Patricia Úriz le notificó a su ahora exmarido que había recibido "dos sobres". La UCO interpreta que con dinero "en metálico" para Koldo García y para Ábalos: "En relación con el sobre que tenía como destinatario a Ábalos, por su cercanía temporal podría vincularse con la liquidación de gastos anotada el 2 de octubre de 2019 por importe de 1.074 euros. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto de Koldo García, ya que desde el PSOE no se han comunicado liquidaciones posteriores al 24 de julio de 2019".

"Igualmente, se han localizado mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido", concluye el oficio de la Guardia Civil. Es el caso de un grupo de mensajes que se inició el 7 de febrero de 2019m cuando una empleada del PSOE preguntó a Koldo García si tenía previsto acudir a "Ferraz", ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia.

Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EPE / GC

Y después esta empleada indicó al asesor que "el jefe -en referencia a Ábalos- había abandonado esa ubicación sin recoger el dinero, proponiéndole que Koldo García se lo llevara". En concreto afirmó que no le gustaba "tener tanto dinero en el cajón", una expresión que según la UCO "refuerza la entrega de dinero en efectivo". Al día siguiente, Patricia Úriz comentó a su exmarido: "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa".

Un pago "llamativo"

Para los agentes "esta entrega de efectivo que parece tener como destinatario al exministro resulta llamativa ya que, según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, Ábalos y Koldo García llevaban aproximadamente cinco y tres meses, respectivamente, sin recibir gastos de caja del PSOE".

Nuevamente, el 26 de junio de 2019 Patricia Úriz informó a su exmarido de que le habían comunicado en el partido "que podía ir a buscar tú dinero y según me dijo el de Jose. He mandado un motorista". Tras el visto bueno de Koldo García, "y apenas quince minutos más tarde, Patricia le remitió una fotografía de un sobre con el membrete del PSOE, en el que constaban la cantidad de 826 euros y el nombre 'Abalos', quien, a la luz de los mensajes intercambiados entre el matrimonio, sería el destinatario del sobre", dice la UCO.