Juicio al fiscal general
La Inspección fiscal desoye al Tribunal Supremo y no estudiará una posible suspensión de García Ortiz antes de su juicio
El juez del Supremo dejó en manos de la propia Fiscalía la medida pese a admitir un vacío legal
La Inspección Fiscal no analizará la posibilidad de que el fiscal general del Estado pueda ser suspendido una vez se ha abierto juicio oral contra él --que se celebrará a partir del próximo 3 de noviembre--, según ha informado al Tribunal Supremo el propio órgano inspector. En un documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el teniente fiscal inspector Javier Rufino responde al alto tribunal que "no existe" ningún expediente incoado Álvaro García Ortiz dado "la Inspección Fiscal carece de competencia" para ello.
Con esta respuesta, la Fiscalía desoye lo dispuesto el pasado 9 de septiembre por magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en el auto en el que abría juicio oral al fiscal general por un delito de revelación de secretos que pudo perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña. El juez rechazaba en esta resolución la petición de una de las acusaciones populares para apartarlo cautelarmente, si bien remitió este asunto a los servicios de inspección del ministerio Público para que resolviera "lo que proceda" al respecto pese a admitir un vacío legal.
Articular mecanismos
De hecho, llegaba a apuntar que "existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carreta fiscal, que es de naturaleza administrativa, aunque, de conformidad con ella, no contempla la propia suspensión del Fiscal General de Estado". Hay, pues, un vacío legal que según el magistrado del Supremo, es un "vacío que no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado para cualquier miembro, que se ha de sustanciar por su propio régimen jurídico, y derivarlo funcionalmente a la competencia para decidir sobre ello al Juez de Instrucción, cuando esa vía administrativa es la adecuada".
Así, el juez abundaba en que "si el problema es que en ella no ha de ser el propio Fiscal General del Estado el que resuelva sobre su propia suspensión, por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal".
