Almeida dice que no obligará a las mujeres a recibir información sobre el "trauma posaborto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho este jueves que no se "obligará" a las mujeres a recibir "ningún tipo de información" sobre el "trauma posaborto", porque apoyar que se dé información a las mujeres "no es apoyar el argumentario que utiliza Vox".

Así lo ha declarado Almeida este jueves a los periodistas durante un acto, donde también ha afirmado que a las mujeres que decidan abortar se les dará información "veraz", ya que en el Ayuntamiento de Madrid hay "un extraordinario equipo de profesionales" que no va a dar ningún tipo de información "falsa".

"Apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox, y creo que debemos saber distinguir (...) Creo que nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuado", ha apuntado.

En este sentido, ha incidido el regidor, la información sobre el llamado "trauma posaborto" no será la de Vox, porque no es compartida desde el PP, que sí coincide en que hay que proporcionar información: "Conviene no confundir a las mujeres".

"Todos convendremos en que de una intervención quirúrgica se pueden derivar efectos y consecuencias, por tanto lo único que planteamos es que ante ese escenario el Ayuntamiento de Madrid pueda dar, a las mujeres que libre y voluntariamente quieran aceptarlo, esa información", ha subrayado.

Para Almeida, además, el "síndrome posaborto" no es una "categoría científica reconocida".