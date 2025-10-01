Investigación disciplinaria
El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez "Barbigoña"
El promotor disciplinario instaba el archivo de la investigación que abrió el pasado mes de diciembre
El voto de calidad de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha determinado la apertura de un expediente disciplinario por una posible falta grave al titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, en relación con la publicación en su cuenta en la red X --@ManuelRuizdLara--de varios mensajes en los que se alude al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a la que se llama "Barbigoña".
La decisión de la Comisión Permanente supone denegar la propuesta de archivo por parte del promotor de la Acción Disciplinaria, que abrió una investigación previa a este magistrado el pasado mes de diciembre. Ahora será la Comisión Disciplinaria de este órgano quien finalmente resolverá si se le sanciona o no y, en el primero de los casos, la gravedad de la sanción, han señalado a EL PERIÓDICO en fuente de este órgano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- Murcia estrenará el primer hotel 5 estrellas en primavera
- La Región amanece en aviso por lluvias y tormentas tras el paso de la borrasca Gabrielle
- Uno de cada tres puestos es ilegal en el mercadillo de la Ciudad de la Justicia
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina