Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

Pedro Sánchez se ha dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que evite una intervención de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria. "No representaron un peligro ni una amenaza para Israel", ha segurado antes de participar este mediodía en la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague. El presidente del Gobierno también ha remarcado que esta misión humanitaria no habría tenido lugar si el Gobierno de Israel hubiese permitido la entrada de la UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas.

El Ejecutivo ha pedido durante las últimas horas a sus integrantes, entre los que se incluyen nacionales españoles, que no entren en la zona de exclusión. Una petición que han desoído. Pese a ello, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que "aquellos compatriotas que están en las flotillas van a contar con toda la protección diplomática". Fuentes de Moncloa recordaron anoche que la fragata enviada para posibles operaciones de rescate, en caso de agresión, no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí, "ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla". La misión de la flotilla "es encomiable y legítima", remarcaron las mismas fuentes, pero sin dejar de subrayar que "las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima".

En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su participación este miércoles en un diálogo sobre la política de Defensa en el Cercle d'Economia de Barcelona, pidió "responsabilidad" a la Global Sumud Flotilla (GSF), que lleva alimentos y medicamentos a Gaza, ya que si entran en la zona de exclusión definida por Israel "pueden poner en riesgo la vida de muchas personas". El Gobierno está en contacto tanto con los ciudadanos españoles que viajan en la flotilla como con otros países que tienen integrantes.