Una concejala de una localidad de Valencia pasa una factura de 5.000 euros de móvil en agosto

El Ayuntamiento de Moncada ha tenido que abonar una factura de tan solo un mes de 5.290,74 euros del móvil municipal de una de esas concejalas, después de que no desactivase el roaming (itinerancia de datos fuera de España) en su viaje a Andorra, durante sus vacaciones estivales.

En concreto corresponde a la factura que presentó la concejala de Igualdad, mayores y memoria democrática del Ayuntamiento de Moncada, Feli Bondia ,el 18 de septiembre de 2023, correspondiente al mes de agosto.

Esta factura llega al área informática municipal, que comprueba que corresponde a distintas conexiones a internet del 23 al 25 de agosto, cuando esta concejala se encontraba de vacaciones estivales en Andorra.

El consistorio ha intentando evitar el pago, acudiendo al FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado), pero finamente, en marzo de 2025 le llega la orden de pago, que el gobierno acaba aceptando.

Así lo ha informado el gobierno local, formado por PSPV y Compromís, al Partido Popular, tras preguntar por esta factura por registro de entrada, el pasado mes de julio. No ha sido hasta este mes de septiembre cuando el consistorio ha remitido toda la información, donde se confirma la factura de esta línea móvil corporativa, y todo el procedimiento que ha seguido el consistorio para intentar no abonarla.

Fue en septiembre de 2023, cuando el área TIC recibe esta factura enviada por la concejala, extrañada por su elevado coste. El consistorio abre expediente, ya que considera que no se activó el límite de control de roaming de datos de 500 euros que tenía que haber estado aplicado por la compañía, para proceder al rechazo de la factura en el FACE.

La concejala en el momento de tomar posesión como senadora. / L-EMV

Desde la compañía telefónica, se resuelve que no es viable el abono, porque en líneas anteriores a 2017 (esta es de 2015) no se activa automáticamente el bono roaming y por tanto debería la concejala haber avisado antes del viaje fuera de España para que fuera desactivado.

El consistorio no acepta esta respuesta, ya que considera que contradice al acuerdo que mantiene con la compañía telefónica, donde sí hay un bono roaming con un límite de cantidad de 120 euros o 240 euros al mes, y no sabe por qué le ponen el tope de 500 euros a las líneas. Desde la compañía aclaran, que el bono de 120 o 240 euros solo se activa si se pide, y en este caso no se pidió, y que es independiente al de 500 euros, que viene por defecto en las líneas partir de 2017 para evitar excesos de facturación. En este caso, al ser la línea de 2015 no venía instalado por defecto y por tanto se sobrepasó.

"Los vecinos no tienen que pagar las vacaciones de los concejales"

Pese a los intentos del ayuntamiento de no pagar, la compañía telefónica sigue reclamando el pago de los 5.000 euros a través de correos electrónicos sucesivos, y finalmente, el 4 de marzo de 2025, la responsable TIC informa a los representantes políticos y se procede a la aceptación de la factura.

A día de hoy, se sabe que ya se ha aprobado el abono de la factura, aunque de momento esos 5.290,74 euros no parecen dentro de las facturas abonadas.

Tras recabar toda la información, para el PP de Moncada, “es inadmisible e intolerable, que si una persona con cargo público haya ocasionado 5.000 euros de gastos por irse de viaje en su tiempo libre, deba ser pagado por el consistorio. El ciudadano de Moncada no tiene por qué pagar las vacaciones de una concejala”, señalan.