Feijóo plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, rodeado de los presidentes autonómicos de su partido, defendió este domingo en Murcia una declaración suscrita por todos sus barones en la que se profundiza en el endurecimiento del discurso migratorio del principal partido de la oposición. Feijóo dedicó a este asunto un tercio de su discurso, para defender un sistema de visado por puntos inspirado, según dijo, en la experiencia de países como el Reino Unido, Canadá y Australia, que tenga en cuenta "el conocimiento de nuestra cultura", así como la "capacidad de integración" de quienes vienen de fuera e, incluso, el grado de colaboración de los países de origen. "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados, y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado las personas que vengan de países que no se comprometan a mantener el orden", afirmó con énfasis y ovacionado por los suyos, sin citar a ningún país en concreto.

El líder de los populares afirmó que un migrante "ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como afirma Vox. Ninguno de los dos extremos es verdad", sentenció recibiendo un aplauso de los mil simpatizantes del PP que se congregaron en el Teatro Circo de Murcia capital. De viva voz, y como hace también la declaración firmada solemnemente antes del mitin por todos los líderes autonómicos, Feijóo estableció un principio general sobre la materia migratoria: "La inmigración bien gestionada es una oportunidad; mal gestionada, una fuente de división y precariedad".

Noticia en elaboración.