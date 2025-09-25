Feijóo eleva el tono sobre la inmigración en su visita a Baleares: "Quien venga a delinquir será expulsado"

"Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, eleva el tono sobre la cuestión migratoria tras su visita de esta mañana a Formentera donde se ha reunido con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil junto a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. En este sentido, Feijóo asegura que "el modelo buenista de la integración ha fracasado", por lo que pone encima de la mesa los principios que regirán la política migratoria del PP en el caso de que gobierne.

En primer lugar, señala que "España tiene derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra". El presidente del PP expresa que "la ilegalidad no puede generar derechos, por lo que llegar incumpliendo la ley no puede generar más derechos que cumplirla". Así, destaca la necesidad de "reforzar nuestras fronteras con efectivos y planificar las llegadas según las necesidades económicas y sociales".

El segundo principio que Feijóo remarca de la política migratoria es que "quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado. Todos los ciudadanos de un país deben respetar la ley y la convivencia, los que hemos nacido aquí y por supuesto los que vienen de fuera. Los primeros interesados en la tolerancia cero con los delitos son los migrantes regulares, los que están en España y tienen un contrato de trabajo, esos son los primeros interesados". Asimismo, el dirigente popular afirma que "quienes cometan delitos contra la libertad sexual o multirreincidentes en delitos serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares".

Feijóo también detalla que, en la hoja de ruta del PP, "los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirsee en sus modos de vida". En este sentido, determina que "no se puede venir a España a vivir de subsidios que se financian con el impuesto de los españoles que trabajan". Por ello, el presidente del PP recalca la necesidad de contar con un contrato de trabajo para seguir residiendo en el país.

"Inmigración culturalmente próxima"

Por otro lado, el líder popular pone el foco en la necesidad de que la inmigración que llegue a España sea culturalmente próxima. "La hispanidad no es una etiqueta, es compartir vínculos sociales, idiomáticos, y comportamiento. Quien provenga de otros lugares tiene que comprometerse a respetar nuestras costumbres, obligaciones y los valores españoles y europeos de libertad, tolerancia y pluralismo. Quien no lo cumpla no puede permanecer en nuestro país", detalla Feijóo.

Feijóo también ha aprovechado su discurso migratorio para lanzar un "dardo" a Vox, a quien ha incluido junto al PSOE en un "bipartidismo irresponsable" que no soluciona los problemas. "Unos dicen que la inmigración no es un problema y otros dicen que hay soluciones sencillísimas para un problema tan complejo como este. Es curioso, hay partidos que nunca han solucionado ningún problema y tienen soluciones para todos los problemas", afirma.

"Abandono en Baleares"

El presidente del PP también ha denunciado "el abandono a Baleares" por parte del Gobierno Central en relación con la crisis migratoria que se vive en el archipiélago. "En 2017 los números de migrantes irregulares no llegaba a 1.000, en estos momentos sobrepasa los 5.500. La ruta balear sigue creciendo y nos tememos malos datos para el otoño. Lo que está claro es que son cifras causadas por la irresponsabilidad y desidia de los últimos años del gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte, Marga Prohens ha agradecido la visita de Feijóo para conocer la situación de las islas tras no venir "ni Sánchez, ni Marlaska, ni Ángel Víctor Torres ni Sira Rego". En este sentido, la presidenta del Govern asegura que Baleares "está al límite" e insiste en que desde el Ejecutivo recurrirán "a todas las vías para detener el traslado de menores hacia las islas". Asimismo, la dirigente popular destaca "la claridad y contundencia" del plan de Feijóo en política migratoria para toda España en el caso de que llegue al Gobierno.