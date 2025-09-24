El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltratos con la abstención de ERC y Junts

El Congreso ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. La Cámara Baja, con el voto a favor de PP, Vox y UPN y la absteción de ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG, ha aprobado una moción de los populares en la que pedían la reprobación de la ministra por "su negligente gestión al frente del ministerio". Además, el texto, el cual no es vinculante, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese "inmediatamente" a Redondo por los "graves fallos" en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato.

En un día en el que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han evitado salir en defensa de Redondo y su gestión de la crisis con las pulseras antimaltrato, cuatro socios del Ejecutivo se han abstenido ante la iniciativa del PP, facilitando la reprobración de la ministra, la sexta integrante del Consejo de Ministros que ha sido censurada por la Cámara Baja en la actual legislatura.

"El Congreso de los Diputados exige al prsidente del Gobierno el cese inmediato de la ministra de Igualdad por los graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato, que han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores y demanda de forma ugente información sobre las circunstancias en que se ha producido y de las medidas adoptadas para solventar cuanto antes los graves perjuicios causados a las víctimas afectadas", reza la iniciativa impulsada del PP y que ha salido adelante gracias a la absteción de varios socios del Ejecutivo.

A primera hora de la mañana, en la sesión de control al Gobierno, Montero y Bolaños han esquivado el asunto de las pulseras. La vicepresidenta primera se ha limitado a asegurar que "las mujeres han estado protegidas en todo momento". Más allá de eso, ambos dirigentes se han dedicado a arremeter contra el PP por sus pactos con el "negacionismo" de la violencia machista de Vox. Ha sido la propia Redondo la que ha tenido que defenderse esgrimiendo que "ninguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada".

Los socios

"La ministra Redondo debe irse y, detrás de ella, el señor Sánchez, por el bien de todos y especialmente por el bien de las mujeres de este país", le ha espetado horas después, durante el debate de la reprobación, la diputada del PP Patricia Rodríguez. La parlamentaria popular ha tldado de "inasumible" defender a "una ministra y un Gobierno que desde que están en el poder no han hecho más que perjudicar a las mujeres". "Su bandera feminista se cae a pedazos", le ha espetado.

Los socios habituales del Ejecutivo no han compartido esta crítica, pero sí han lamentado la falta de explicaciones por parte de Redondo. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha lamentado que vaya a ser la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género la que acusa al Congreso este jueves para dar cuenta de esta crisis: "Vengan y discúlpense, un Gobierno tiene que saber cuándo disculparse, cuándo reconocer que ha habido errores y asumirlos". Por su parte, la diputada de Junts Pilar Calvo ha avisado de que estos fallos deben "tener consecuencias".