El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox

El Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina". Al menos, así lo ha establecido la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, al comienzo del pleno. Sin embargo, el PP ha tratado de evitar este minuto de silencio al no estar de acuerdo con que se emplease la palabra "genocidio" y los diputados de Vox han optado por ausentarse del hemiciclo al considerarlo "una gran farsa".

La iniciativa, a propuesta del grupo parlamentario de Sumar, establecía un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del genocidio perpetrado por Israel contral el pueblo de Palestina". El debate se ha trasladado a la Junta de Portavoces, donde, según distintas fuentes, el PP había pedido que no se emplease la palabra "genocidio". Vox, por su parte, solicitó en esta reunión que en el Congreso se hable solo de España y no de otros lugares. Finalmente, Armengol ha optado por emplear una fórmula similar a la planteada por Sumar.

Minutos antes, en su habitual rueda de prensa semanal, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, lamentó que el minuto de silencio no se hubiera hecho por "unanimidad" como suele ser habitual, y que no fuese acompañado de alusiones a las víctimas de los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás. "No se guardó un minuto de silencio por los miles de israelíes que fueron asesinados atrozmente por la banda terrorista Hamás; nos parece incomprensible que solo se guarde un minuto de silencio por los asesinados por los israelíes en Palestina", explicó.

Muñoz anunció horas antes de empezar el pleno que pediría la palabra “para que quede claro que el Grupo Popular no comparte ni la forma ni el fondo, pero que entre el interés de nuestro grupo y la solidaridad con los asesinados, guardaremos el minuto de silencio”, concluyó. Sin embargo, Armengol no le ha concedido la palabra antes del minuto de silencio y después la bancada del PP no ha vuelto a hacar amago de protestar.

