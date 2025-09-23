La confesión de 'El Pollo' Carvajal, extraditado por España, clave en la acusación de Trump contra Maduro por narcotráfico

La decisión del exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido con el apodo de 'El Pollo', de declararse culpable de narcotráfico y de suministrar armas al grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es una de las principales evidencias que tiene la justicia de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien la fiscal general de Washington, Pam Bondi, llegó a calificar como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

El pasado 25 de junio el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunciaba que el exgeneral venezolano, que había sido extraditado por España en julio de 2023, se había declarado culpable ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein de haber conspirado para "inundar" de cocaína Estados Unidos en un intento de desestabilizar el país. Unos hechos que también se atribuyen a Maduro. Con este acuerdo, el exgeneral de la contrainteligencia chavista trata de sortear una posible condena a cadena perpetua. El fallo definitivo se dará a conocer el próximo 29 de octubre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Europa Press/Contacto/Meng Yifei

Precisamente en el escrito de acusación de la Fiscalía contra 'El Pollo' Carvajal, que ha admitido los hechos, se argumenta que el denominado por Estados Unidos como Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro; pero también por el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y el exgeneral Clíver Antonio Alcalá Cordones (ya condenado a 21 años de cárcel por los mismos hechos) "habría pagado sobornos" a cambio de conseguir un "puente aéreo" para transportar la cocaína entre Venezuela y Honduras, con destino final Estados Unidos.

Y unos días después de conocerse la confesión del 'Pollo Carvajal', la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó en una entrevista concedida a Fox News de liderar el supuesto clan de narcotraficantes. "Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo y sin ser detectado en Honduras", zanjó la funcionaria pública, quién anunció después la decisión de Washington de elevar hasta los 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por información para capturar al presidente venezolano.

Una "conspiración" de Maduro

El Ministerio Público de Estados Unidos aporta en su escrito contra el exjefe de la Inteligencia Militar venezolana más datos sobre la supuesta "conspiración" encabezada por Maduro, que también aireó la fiscal general del Estado de Donald Trump en la prensa. Así, acusó al cártel venezolano de haberse valido de mordidas para tener libre acceso "a puertos comerciales y a datos de radares aéreos y marítimos en Venezuela". Todo con la intención de facilitar el transporte de cocaína a Estados Unidos.

Washington (United States), 24/03/2025.- US Attorney General Pam Bondi speaks during a meeting with US President Donald Trump and members of his Cabinet in the White House Cabinet Room in Washington, DC, USA, 24 March 2025. EFE/EPA/Samuel Corum/ POOL / Samuel Corum/ POOL / EFE

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha contabilizado al menos "75 vuelos no autorizados, sospechosos de actividades de narcotráfico, que ingresaron al espacio aéreo hondureño tan solo en 2010", utilizando lo que se conoce como la "ruta aérea de la cocaína" entre Venezuela y Honduras.

Drogas a México

Al informar de la confesión, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York relató que Carvajal se habría coordinado "con otros miembros del Cártel de Los Soles" para enviar un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México. En el escrito de acusación se alude, de forma directa, al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien habría colaborado en estos hechos.

El exgeneral extraditado por España también habría reconocido haber colaborado en delitos vinculados con el narcoterrorismo, en este caso en colaboración con las FARC. En concreto, su papel habría sido el de proteger los cargamentos de cocaína de este grupo terrorista, al que habría facilitado "armas automáticas y explosivos para impulsar las actividades de narcotráfico y terrorismo".

El propio Maduro habría negociado "cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; y ordenado al 'Cártel de Los Soles' que proporcionara armas" al grupo terrorista colombiano. La Fiscalía de EEUU también acusa al mandatario venezolano de haber coordinado "las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala".