Sara Fernández

Ayuso: "En España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene"

"Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, pensé: '¿Qué viene a continuación en el entorno de Sánchez?'. Mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano". De esa manera ha valorado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la decisión ayer de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral contra su pareja Alberto González Amador por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.