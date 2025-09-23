El hermano de Sánchez, a juicio
La Audiencia de Badajoz apunta la coincidencia del acceso de Sánchez a la Secretaría del PSOE con el proceso de nombramiento de su hermano
Los autos que confirman el procesamiento de David Sánchez por su designación como directivo en la Diputación de Badajoz aluden a la capacidad de influencia del líder socialista
Los autos dictados por la Audiencia Provincial de Badajoz que confirman el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo --por prevaricación y tráfico de influencias en el nombramiento del primero para un puesto directivo en la Diputación de Badajoz-- apuntan también a una coincidencia temporal entre el proceso selectivo del músico y la recuperación de la Secretaria General del PSOE por Sánchez en mayo de 2017.
Los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano, María Dolores Fernández Gallardo y José Antonio Bobadilla González, que ha sido el ponente de las resoluciones, apuntan a esta circunstancia en relación con una de las alegaciones de la defensa de David Sánchez, que venía a restar capacidad de influencia al actual presidente del Gobierno por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017.
Con esta afirmación, recuerdan los magistrados del tribunal de apelación, la defensa olvida que "precisamente en ese mes de octubre cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".
Habló de su hermano "músico"
En otro de los fragmentos del auto, el tribunal da por bueno el indicio de que líder de los socialistas habló de su hermano músico al delegado de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas, que fue el que finalmente le contrató como coordinador de conservatorios y después como director de la Oficina de Artes Escénicas. Se alude también a este hecho en el auto en el que se confirma el procesamiento del ex asesor en Moncloa Luis María Carrero, fue contratado también para trabajar con David Sánchez en la Diputación.
"El señor Cabezas aclaró que el entonces candidato a las primarias del PSOE, Don Pedro Sánchez, le habló de que tenía un hermano músico y que conocía al señor Carrero al menos de la primavera de 2023 cuando se lo presentó Don David" subrayan los magistrados. Los autos aluden igualmente a las "relaciones personales de amistad y profesionales" entre David Sánchez y el asesor en Moncloa anteriores al nombramiento del segundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Elevan a naranja la alerta por lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región
- Un tiroteo por un ajuste de cuentas se salda con un herido en Molina de Segura
- Alerta en Leroy Merlin de Cartagena: desalojado por el incendio de un contenedor
- Caída de un ascensor en La Arrixaca: 9.700 euros de indemnización para madre e hijo que resultaron heridos
- ¿Qué está pasando con las peleas en las fiestas de Murcia? 'La gente solo sale para pegarse
- La urbanización de Nueva Condomina 'revive' en Murcia con 10.000 aparcamientos